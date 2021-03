GLAMI trendy. Jarné módne tipy v dobe korony

1. Tepláky / teplákové súpravy

2. Nazúvacie šľapky

3. Široký strih nohavíc

4. Župany a nočná bielizeň

5. Športové oblečenie

O GLAMI:

9.3.2021 (Webnoviny.sk) -Podľa zistení pravidelného prieskumu Fashion (Re)search vyhľadávanie teplákových súprav stúplo o 139 %. Užívatelia odložili "nepohodlné” džínsy či nohavice a rozhodli sa zaobstarať si štýlové, ale hlavne pohodlné, tepláky alebo rovno teplákové súpravy. Môžu sa v nich cítiť príjemne a zároveň vyzerajú štýlovo na video stretnutiach. Tepláky sa nestali uniformami iba na home-office, ale dámy ich vedia skombinovať do outfitov aj na prechádzky a nákupy.Ak by sme mali menovať jeden produkt (okrem rúšok), ktorý kraľoval minuloročnému vyhľadávaniu na GLAMI (+790 %), ale aj celkovo v iných módnych vyhodnoteniach (Lyst), sú to nazúvacie šľapky. Medzi tie najžiadanejšie rozhodne patrí značka Birkenstock. Tieto pohodlné šľapky slúžia nielen ako dobré "prezúvky” na doma, ale v lete ich môžete jednoducho presmerovať na vonkajšie nosenie. My vám garantujeme, že už sa nikdy nebudete chcieť vrátiť k sandálom na podpätku alebo k iným menej pohodlným topánkam. A pre tých, ktorí nie sú práve fanúšikmi old-schoolového dizajnu, má Birkenstock na výber aj modely rôznych iných štýlových strihov, ktoré sú práve v móde - mules, dreváky, kožené žabky a páskové šľapky.Pohodlie kraľuje aj mimo domova a preto nie je žiadnym prekvapením, že jedným z trendov tohto roka sú podľa Vogue široké nohavice. Návrat zažívajú 70. roky. Potešia nielen väčším pohodlím ako skinny džínsy a cigaretové nohavice, no zároveň vykúzlia krásnu siluetu každej postave. Odporúčame si zaobstarať aspoň jeden kúsok. Elegantnejšie nohavice do práce alebo nadčasové džínsy sa rozhodne nestratia v žiadnom šatníku.S rastúcim množstvom času stráveného doma si mnohí zákazníci uvedomili, že ich možnosti domácich outfitov (pyžamá, spodná bielizeň, nočné košele) potrebujú osviežiť novými kúskami. Interné dáta GLAMI hovoria o tom, že vyhľadávanie a objednávky županov vzrástli za minulý rok takmer o 135 %, spodné prádlo v tesnom závese o 108 % a pyžamá o 88 %. Tento trend bude ďalej pokračovať aj v nasledujúcom období, keďže nová sezóna si bude žiadať ľahšie jarné kúsky - nočné košele s krátkym rukávom, príjemné saténové pyžamá a ľahučké župany.Sedavá práca a nedostatok inej aktivity z dôvodu pandemických opatrení vedie mnohých ľudí k tomu, aby začali so športom. Či si vyberú domácu jógu, cvičenie alebo beh vonku, na všetky športy je potrebné mať aspoň základné športové kúsky. Táto kategória oblečenia stúpala výrazne aj minulý rok (+728 %) a bude jedným z trendov aj tohtoročnej jari, keďže teplé počasie ľudí nabáda k podstatne častejšiemu tráveniu času vonku v prírode. Kvalitné legíny, športové/bežecké tenisky a funkčné kúsky budú určite patriť k vyhľadávaným produktom tejto jari.GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spojuje tisícku nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy.Informačný servis