KDH kritizuje zmeny predložené Danielom Karasom. V súvislosti s doživotnou rentou pre prokurátorov sú nesystémové

Päťnásobok posledného platu

Nárok na výsluhový dôchodok

započítateľnej praxe o 50 percent základného platu,“ uviedol poslanec v návrhu.

Vzdanie sa funkcie prokurátora

Zároveň dodáva, že „za 25. rok a každý ďalší ukončený rok započítateľnej praxe sa odchodné zvyšuje o jeden základný plat, najviac však do výšky desaťnásobku naposledy určeného základného platu prokurátora“.

Cieľom je upraviť inštitút vzdania sa funkcie prokurátora, pričom poslanec navrhuje, aby medzi dôvody, pre ktoré sa prokurátor môže vzdať svojej funkcie, bol zaradený aj vznik nároku na výsluhový dôchodok.

27.8.2024 (SITA.sk) - Predložené zmeny poslancom Danielom Karasom Smer-SD ) v súvislosti s doživotnou rentou pre prokurátorov sú nesystémové. Myslí si to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) , ktoré svoje tvrdenie odôvodnilo tým, že návrh nerieši otázku finančných požiadaviek všetkých povolaní v rámci justície, vrátane sudcov.„Ide o návrh, ktorý by mal byť predkladaný vládou po riadnom legislatívnom procese. Takto predstavený návrh len podporuje živelnosť pri predkladaní zákonov, ktorá škodí verejným financiám a vyvažovaniu verejných potrieb. Preto KDH takýto návrh nepodporí," uviedlo hnutie.Prokurátorom zrejme vznikne nárok na predčasné odchodné a výsluhový dôchodok. Po novom by prokurátor mohol dostať odchodné vo výške päťnásobku jeho posledného mesačného základného platu v prípade, ak ho generálny prokurátor odvolá z funkcie zo zdravotných dôvodov, ktoré mu bránia vykonávať funkciu prokurátora v období dlhšom ako je jeden rok.Odchodné taktiež pripadne prokurátorovi, ak mu zanikol služobný pomer prokurátora vzdaním sa funkcie z dôvodu nadobudnutia nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný starobný dôchodok, či pri odvolaní z funkcie z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov.Zmenu zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry predložil na rokovanie parlamentu poslanec Daniel Karas (Smer-SD). Cieľom je upraviť inštitút vzdania sa funkcie prokurátora, pričom poslanec navrhuje, aby medzi dôvody, pre ktoré sa prokurátor môže vzdať svojej funkcie, bol zaradený aj vznik nároku na výsluhový dôchodok.„V takom prípade patrí prokurátorovi odchodné vo výške jeho posledného základného platu, ak jeho započítateľná prax dosiahla najmenej päť rokov. Táto výmera odchodného sa zvyšuje za každý ďalší skončený rok započítateľnej praxe až do dosiahnutia 20 rokov započítateľnej praxe o 20 percent základného platu prokurátora a za každý ďalší ukončený rok až do dosiahnutia 24 rokov