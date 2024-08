Ľavicoví lídri podporili protesty proti Macronovi, Nepoddajné Francúzsko vyzýva na veľkú demonštráciu

Francúzsko potrebuje inštitucionálnu stabilitu

Tri strany ponuku odmietli

27.8.2024 (SITA.sk) - Niektorí francúzski ľavicoví lídri podporili protesty proti prezidentovi Emmanuelovi Macronovi po tom, čo odmietol menovať vládu vedenú ľavicovou koalíciou Nový ľudový front. Najväčšia zo štyroch strán koalície radikálne Nepoddajné Francúzsko vyzýva na veľkú demonštráciu 7. septembra.Ako informuje spravodajský portál BBC, aj líder komunistov podporil „veľkú ľudovú mobilizáciu“ v nadchádzajúcich dňoch. Socialisti však naznačili, že teraz je potrebná politická diskusia.Júlové predčasné parlamentné voľby priniesli bezprecedentnú politickú situáciu, keď ani jeden z veľkých blokov v parlamente nezískal väčšinu. Nový ľudový front vyhral najviac kresiel a tvrdí, že jeho kandidátka, parížska verejná činiteľka Lucie Castets, by mala byť premiérka, hoci nemajú väčšinu v parlamente.Macron to však odmieta a povedal, že Francúzsko potrebuje inštitucionálnu stabilitu a ľavica by nezískala dôveru v parlamente. Tri strany z Nového ľudového frontu - socialistov, zelených a komunistov - vyzval, aby spolupracovali s ďalšími politickými silami a našli cestu na prekonanie súčasnej patovej situácie.Nepoddajné Francúzsko, ktoré má najviac kresiel v rámci koalície, nespomenul. Spomenuté tri strany jeho ponuku odmietli. Od volieb Francúzsko vedie dočasná vláda, čo sa Novému ľudovému frontu nepáči.Macron v utorok začal nové konzultácie so straníckymi lídrami. Prezident chce vytvoriť vládu „republikánskych síl“, ktoré nezahŕňajú Nepoddajné Francúzsko a krajne pravicové Národné združenie. To skončilo vo voľbách tretie. Druhá bola Macronova aliancia Spolu.