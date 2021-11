KDH má najvplyvnejšiu slovenskú europoslankyňu, v celkovom poradí sa do prvej stovky nedostala

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.11.2021 (Webnoviny.sk) - Miriam Lexmann KDH , EPP) je najvplyvnejšou slovenskou europoslankyňou. Vyplýva to z dát, ktoré od augusta 2020 do augusta 2021 hodnotila komunikačná agentúra BCW a nezávislá organizácia VoteWatch Europe. Informovala o tom hovorkyňa KDH Lenka Halamová „Teším sa tomuto oceneniu mojej práce, za svojich skutočných hodnotiteľov však považujem občanov. Je to práve každodenná spätná väzba zo slovenských regiónov, ktorá má pre výkon môjho mandátu rozhodujúci význam. Som povzbudená aj naďalej naplno prinášať výsledky, ktoré sú v prospech spoločného dobra, a to zvlášť v kontexte závažných spoločenských a ekonomických dôsledkov pandémie," reagovala Lexmann.Index vplyvu hodnotil dve základné kategórie, a to politický vplyv, ktorý meria schopnosť tvoriť legislatívu, formovať debatu či ovplyvniť hlasovanie. Hodnotitelia si zároveň všímali aj sociálny vplyv, ktorý meria schopnosť informovať o svojej práci, viesť a posúvať verejnú diskusiu, formovať komunity či vplyv na sociálnych sieťach. Najmä vďaka nadpriemernému výsledku v kategórii sociálny vplyv sa Lexmann stala najlepšie hodnotenou slovenskou europoslankyňou v rebríčku. V celkovom poradí obsadila spomedzi 705 poslancov Európskeho parlamentu 141. miesto.