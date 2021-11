Žilina spúšťa petíciu za zákaz hazardu, chce sa pridať k trom krajským mestám

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.11.2021 (Webnoviny.sk) - Pätnásti mestskí poslanci spoločne s občianskymi aktivistami vytvorili iniciatívu Žilina proti hazardu a spustili petíciu za úplný zákaz hazardu v meste. „Na Slovensku nie sme prví, ktorí prichádzajú s podobnou snahou. Hazard zakázali už tri krajské mestá - Bratislava, Nitra a Prešov. Aj my sa chceme pridať k pozitívnym príkladom," uviedli v tlačovej správe autori iniciatívy.Poslanci pripomínajú, že sa od roku 2019 snažia využiť všetky možnosti na zredukovanie príležitostí na hranie hazardných hier. „Podarilo sa nám presadiť zákaz umiestňovania herní a kasín vo vzdialenosti menšej ako 200 metrov od škôl a školských zariadení. Rovnako sa nám podarilo presadiť to, že herne nemôžu byť pokope na jednom mieste, ale minimálne 200 metrov od seba," poznamenali poslanci.Tým sa však nedarí presadiť zákaz hrania hazardných hier počas štátnych sviatkov. Pri poslednom pokuse v októbri neprešiel návrh všeobecne záväzného nariadenia v mestskom zastupiteľstve o jeden hlas. „Povzbudzujeme všetkých Žilinčanov, aby podporili našu aktivitu podpisom pod petíciu za definitívny zákaz hazardu v Žiline. Veríme, že čo najväčší počet Žilinčanov sa pridá k našej iniciatíve a získaná morálna legitimita od verejnosti pomôže presadeniu legislatívy, ktorá spadá do kompetencie poslancov mestského zastupiteľstva," dodávajú autori iniciatívy Žilina proti hazardu.