KDH navrhuje zriadiť samostatné ministerstvo športu, sľubuje si od toho aj záchranu ľudských životov (video)

Fyzická aktivita ako prevencia

Navrhujú aj úzku spoluprácu so zväzmi

22.7.2021 - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) navrhuje zriadiť samostatné ministerstvo športu. Ako hnutie informuje v tlačovej správe, kým vyspelé krajiny si uvedomujú dôležitosť športu, na Slovensku je na chvoste záujmu vlády.Negatívnymi hrozbami sú podľa KDH v tejto súvislosti výpadok celej generácie športovcov a tiež vysoká úmrtnosť súvisiaca so životným štýlom.Svetová zdravotnícka organizácia podľa KDH potvrdzuje, že zdravie ľudí ovplyvňuje na 50 až 60 percent spôsob života. V prepočte na 100-tisíc obyvateľov zomrie v Európskej únii na odvrátiteľné úmrtia ročne 76 ľudí, zatiaľ čo na Slovensku 168 ľudí.„Ak by sa Slovensko dostalo na úroveň krajín EÚ, znamenalo by to 5 000 zachránených ľudských životov," povedala tímlíderka KDH pre zdravotníctvo Monika Kolejáková.Práve fyzická aktivita je podľa nej dôležitá prevencia pred mnohými ochoreniami ako diabetes, cholesterol i vysoký krvný tlak. „Dať jej dôstojné miesto znamená zodpovedne sa starať o zdravie občanov,“ skonštatovala.Hnutie v tejto súvislosti okrem zriadenia samostatného ministerstva navrhuje úzku spoluprácu so športovými zväzmi i samosprávami, zadefinovanie presných pravidiel pre budovanie športovej infraštruktúry a úpravu legislatívy pre podporu voľnočasového, amatérskeho i profesionálnemu športu.Šport by tiež podľa KDH mal byť podporovaný zo súkromných aj verejných zdrojov. „Celkové financovanie športu musí jednoznačne nabehnúť na viaczdrojový systém," povedal predseda KDH Milan Majerský. Dodal, že podpora športovcov nesmie ostať na pleciach jednotlivca či rodiny.