Na udržanie pracovných miest išli už takmer dve miliardy eur, najčastejšie o pomoc žiadali mikropodniky

Do popredia sa dostáva priemysel

Najstabilnejšie sú malé podniky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR doteraz vyplatilo príspevky na udržanie pracovných miest v celkovej sume jedna miliarda 940 miliónov eur. Vyplýva to z najnovších údajov Inštitútu sociálnej politiky, o ktorých v tlačovej správe informoval rezort práce a sociálnych vecí. Po novom bude vyplácanie Prvej pomoci naviazané na celonárodný COVID automat.Podľa údajov za apríl a prvotných čísiel za máj naďalej najintenzívnejšie čerpajú pomoc podniky s menej ako 10 zamestnancami. Priemerná výška podpory na jedného pracujúceho sa v máji dostala na úroveň takmer 550 eur, pričom jej výšku v súčasnosti ovplyvňuje napríklad epidemická situácia.Kým počas úvodných troch mesiacov tohto roka prúdilo najviac pomoci do odvetvia maloobchodu a veľkoobchodu, aktuálne čísla podľa rezortu práce ukazujú u týchto dvoch odvetví postupné utlmovanie čerpania.Do popredia sa dostávajú firmy z odvetvia priemyslu, ktoré sa opätovne po trojmesačnej prestávke vrátili do pozície s najintenzívnejším čerpaním zdrojov z poskytovanej pomoci. Podiel podnikov s menej ako 10 zamestnancami na uhrádzanej sume postupne rastie, avšak zostáva blízko hranice 50 percent.U veľkých podnikov je od začiatku roka konštantný vývoj a podiel na čerpanej sume je na úrovni necelých 14 percent. Najstabilnejšia je situácia pri malých podnikoch, kde sa podiel konštantne udržiava nad hranicou 20 percent.Postupný útlm v čerpaní nastáva v kategórii stredných podnikov. Kým za január tohto roka dosiahol podiel na uhrádzanej pomoci 16,5 percenta, podľa predbežných čísel za máj tieto podniky čerpali len niečo vyše 12 percent z vyplatenej finančnej pomoci. „Za týmto poklesom je najmä postupné otváranie a obnovovanie ekonomickej aktivity jednotlivých podnikov," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.