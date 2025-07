KDH nevidí dôvod vyjadrovať sa k návrhu na zníženie Pellegriniho platu, nebude sa zapájať do umelo vyvolaných sporov

SNS považuje prezidentov plat za neúmerný

Hnutie Slovensko návrh podporí

Progresívci sa zatiaľ nevyjadrili

21.7.2025 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa nebude zapájať do umelo vyvolaných sporov medzi predsedom Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejom Dankom a prezidentom republiky, čoho jedným z prejavov je aj návrh na zníženie prezidentovho platu Uviedlo to hnutie vo svojom stanovisku. "Keďže je zatiaľ v podobe mediálneho vyhlásenia predsedu SNS, nie je dôvod sa k nemu vyjadrovať," konštatuje KDH.Slovenská národná strana chce znížiť prezidentov plat o 50 percent, navrhne to na septembrovej schôdzi parlamentu. Ak by návrh prešiel, prezidentovi by klesol plat zo súčasných 18-tisíc eur na deväťtisíc eur. Cieľom návrhu SNS je, aby bol plat prezidenta nižší ako plat premiéra."Je zrejmé, že prezident plní len protokolárne povinnosti a z hľadiska rozsahu práv v zmysle ústavy nemôže mať väčší plat ako premiér. Veríme, že poslanci bez ohľadu na politickú príslušnosť tento návrh podporia," uviedli národniari s tým, že cieľom je zaviesť spravodlivosť do odmeňovania ústavných činiteľov. SNS je totiž presvedčená, že najvyšší plat na Slovensku by mal mať premiér, a nie prezident, pričom plat 18-tisíc považuje za neúmerný, keďže je takmer dvakrát vyšší ako plat premiéra. Hnutie Slovensko sa už vyjadrilo, že návrh podporí a súčasne vyzýva aj zvyšné opozičné strany, aby tak tiež urobili. Predseda hnutia Igor Matovič pripomenul, že keď navrhovali zníženie platov politikov, predseda národniarov Andrej Danko ich ani raz nepodporil. Ako zdôraznil, hnutie Slovensko mu to nebude vracať a návrh na zníženie platu prezidenta o polovicu určite podporí."Je absolútne nemorálne, aby najlenivejší prezident v histórii SR bral plat 18-tisíc eur mesačne za to, že dva týždne behá s chlapcami po lese a hrá sa na vojačika, alebo si opaľuje zadok na jachte a vo vile u sestry v Chorvátsku, pričom ľudí bohapusto klame, že má neoficiálny pracovný program," uviedol Matovič.Najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko sa zatiaľ k téme oficiálne nevyjadrilo, na svojom facebookovom profile však spustilo anketu medzi ľuďmi s otázkou, komu by znížili plat – či prezidentovi s platom 18-tisíc eur, alebo premiérovi s platom 12-tisíc eur mesačne.Zároveň hnutie pripomína, že priemerná mzda na Slovensku je 1 524 eur mesačne. V ankete zatiaľ dominuje odpoveď, že plat by občania radšej znížili premiérovi Robertovi Ficovi . "Ako by ste hlasovali vy?" sa pýtala svojich fanúšikov na Facebooku aj strana Sloboda a Solidarita