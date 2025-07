Mimovládky upozorňujú na vážne dopady novely zákona o neziskovkách, prináša iba ďalšiu administratívnu záťaž

Zákon zásadne mení pravidlá

Organizácie sa nemohli pripraviť

21.7.2025 (SITA.sk) - Komora mimovládnych neziskových organizácií (MNO) vyzýva na zmenu zákona o neziskových organizáciách. Upozorňuje na vážne dopady novely, ktorá od júna výrazne zvyšuje administratívnu záťaž mimovládnych organizácií. Nové povinnosti považuje za neprimerané, duplicitné a diskriminačné. Varuje, že môžu ohroziť poskytovanie sociálnych, zdravotných či vzdelávacích služieb.Nevyhnutnosť zmien v problematickej novele zákona Komora MNO adresovala vo výzve predsedovi Národnej rady a ministrom, v rezortoch ktorých pôsobí najviac mimovládnych organizácií, a to sociálnych vecí, zdravotníctva a školstva.„Tieto problémy im chceme predstaviť na rokovaniach, veríme, že s nimi budeme môcť spolupracovať na presadení návrhov zmien novely,” povedal predseda Komory MNO Marcel Zajac . Na žiadosť o stretnutie už reagovala kancelária predsedu parlamentu. Komora víta pozvanie na stretnutie od Richarda Rašiho a štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňáka , ktoré by sa malo uskutočniť v druhej polovici augusta.V máji 2025 prijala Národná rada zákon, ktorý zásadne mení pravidlá pre mimovládne neziskovky. Po novom sa aj súkromné právnické osoby – neziskové organizácie, za určitých okolností stávajú povinnými osobami podľa tzv. infozákona.Okrem doterajších povinností musia po novom vypracovať výkaz, s prehľadom príjmov a výdavkov, osôb, ktoré prispeli na činnosť organizácie. Zásadnou podmienkou pre tieto povinnosti je získanie verejných zdrojov – často v prípade organizácií poskytujúcich sociálne, zdravotné či vzdelávacie služby.„Nové administratívne zaťaženie zasahuje do každodenného fungovania organizácií a obmedzuje ich kapacity poskytovať verejnoprospešné služby. Mnohé budú nútené obmedziť svoje služby len preto, aby splnili nové nároky na evidenciu, výkazy a zverejňovanie informácií,” upozorňuje Zajac.Dodal, že zákon nadobudol účinnosť od 1. júna 2025, bez prechodného obdobia, čo organizáciám znemožnilo pripraviť sa rozpočtovo, aj personálne. Komora MNO tiež upozorňuje na duplicitnosť niektorých povinností – informácie o zmluvách, dotáciách či použití verejných zdrojov už zverejňujú organizácie verejnej správy, vo vzťahu s ktorými vznikli, a v prípade dvoch percent z dane sú informácie o ich použití povinne zverejnené v Obchodnom vestníku.„Závažným problémom je aj diskriminačný charakter novely. Na rozdiel od verejných inštitúcií MNO nemajú garantované prostriedky na povinné výdavky a nové nároky musia kryť z vlastných rezerv, darov alebo znížením služieb. Navyše, tieto povinnosti boli rozšírené len na MNO zapísané v Registri MNO, nie však na iné súkromné právnické osoby,” poukázal Zajac.Príspevky z verejných zdrojov sú podľa neho dôkazom, že si aj štát uvedomuje význam ich práce, a nemali by byť dôvodom na zvýšenú kontrolu a ďalšiu záťaž, v porovnaní s verejnými poskytovateľmi. „Nechceme, aby administratívna záťaž znižovala našu pomoc. To si naša spoločnosť nemôže dovoliť,“ uzatvoril.