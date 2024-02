KDH nevylučuje v druhom kole prezidentských volieb aj podporu Pellegriniho, rozhodnutie podľa Hvoreckého padne na zasadnutí rady

S kandidátmi sa chcú stretnúť

Voľba medzi dvomi alternatívami

4.2.2024 (SITA.sk) - KDH sa na zasadnutí rady hnutia 17. februára dohodne, akému prezidentskému kandidátovi prípadne vyjadria podporu.Uviedol to v nedeľu v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 exminister školstva a poslanec Ján Horecký Podľa neho je možné, že v prvom kole volieb nebude hnutie preferovať žiadneho kandidáta.„Každý z nás tú situáciu nejako vidí, ale sme strana so štruktúrami, ktorá funguje konsenzuálne," povedal Horecký.Ako ďalej uviedol, v prípade, že by sa do druhého kola prezidentských volieb dostali Peter Pellegrini Ivan Korčok , hnutie s nimi absolvuje osobné stretnutia, ktoré vyhodnotí.„KDH sa stretáva s každým relevantným kandidátom na post prezidenta a na základe týchto stretnutí a predstáv týchto ľudí, ako chcú naplniť túto štátnickú úlohu, sa rozhodneme," skonštatoval Horecký.Dodal, že druhé kolo prezidentských volieb je voľbou medzi dvomi alternatívami, ktoré nemusia byť ideálne, ale jedna môže byť lepšia ako druhá.