Koniec zdĺhavým rokovaniam? Ficova koalícia bude podľa Tarabu meniť rokovací poriadok parlamentu

4.2.2024 (SITA.sk) - Vládna koalícia má v úmysle meniť rokovací poriadok parlamentu . Ako v nedeľu v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS), účelom je, aby parlament mohol plynulo fungovať.„Už pozmeňujúce návrhy k zákonom, teda tie „telefónne" bezobsažné novely nebude treba čítať od slova do slova. To znamená nebude tam priestor, aby niekto sedem hodín stál pred mikrofónom," skonštatoval Taraba.Tiež by podľa neho bolo vhodné, aby ministri mohli v rámci rozpravy reagovať faktickými poznámkami.„Dnes ako minister neviem reagovať. Niekto tam na mňa hodiny nadáva a ja sa neviem brániť a musím ísť znovu do nejakej rozpravy, 15 až 20 minút," uviedol Taraba. Doplnil, že ak sa podarí presadiť spomínané dve zmeny, parlament sa posunie dopredu.