KDH odmieta návrh poslancov za SNS, ktorý by z niektorých mimovládok urobil zahraničných agentov

Mimovládky neraz suplujú štát

Odvolávajú sa na transparentnosť

Organizácia so zahraničnou podporou

3.4.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) odmieta účelovú zmenu zákona, na základe ktorej by boli niektoré mimovládne organizácie označované ako zahraniční agenti.Hnutie podotklo, že za organizáciu so zahraničnou podporou by musela byť označená aj taká, ktorá dostáva prostriedky od občanov Českej republiky.Kresťanskí demokrati tiež poukázali, že táto legislatíva z dielne skupiny poslancov Slovenskej národnej strany (SNS) by ministra vnútra oprávňovala aj zrušiť mimovládnu organizáciu.„V posledných dňoch sa na mňa obracajú mimovládne organizácie, ktoré si s hrôzou prečítali návrh zákona z dielne SNS. Neviem, či si poslanci zo SNS uvedomujú, aká nezastupiteľná je činnosť mimovládnych organizácií, ktoré sa starajú napríklad o deti so zdravotným znevýhodnením, pomáhajú jednorodičovským domácnostiam alebo seniorom. Žiaľ, táto vládna koalícia namiesto toho, aby mimovládne organizácie ocenila za ich činnosť, tak im ešte hádže polená pod nohy,” myslí si predsedníčka poslaneckého klubu KDH a odborníčka na sociálnu oblasť Martina Holečková Podpredseda KDH Marián Čaučík , ktorý v minulosti dlhodobo pôsobil v neziskovom sektore, zdôraznil, že mimovládky neraz suplujú štát.Predmetný návrh zákona sa podľa neho do značnej miery zhoduje s maďarským „protimimovládkovým“ zákonom, ktorý je ale v niektorých ohľadoch prísnejší.„Pritom Súdny dvor EÚ skonštatoval, že maďarský zákon bol v rozpore s európskym právom. Je to iniciatíva vopred odsúdená na neúspech, a nerozumiem, prečo to Slovenská národná strana robí,“ poznamenal Čaučík.Poslanci SNS Rudolf Huliak Dagmar Kramplová , Milan Garaj a Adam Lučanský chcú zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych neziskových organizácií.Docieliť to chcú tým, že mimovládky budú povinné zverejňovať informácie o daroch a darcoch, ak ich výška presiahne zákonom stanovenú hodnotu.Zverejňovanie informácií o daroch a príspevkoch prinesie podľa národniarov dôveryhodnosť a transparentnosť, lepšiu kontrolu toku finančných prostriedkov, zvýši sa tak tlak na zodpovedné hospodárenie a podporí dôvera a zapojenie verejnosti.Organizácie, ktoré prijímajú finančné prostriedky zo zahraničia a presahujú sumu päťtisíc eur za jeden kalendárny rok, sa po novom zrejme budú musieť označovať ako „organizácia so zahraničnou podporou".O novele zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby sa bude rokovať už na aprílovej schôdzi. V prípade odobrenia zákona by vstúpil do platnosti od januára 2025.