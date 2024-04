Nie ste majitelia tejto krajiny, odkázal Korčok Ficovej vláde, pred druhým kolom ho prišli podporiť tisícky ľudí (foto)

Slovensko nejde dobrým smerom

Zodpovedať sa bude iba občanom

3.4.2024 (SITA.sk) - Občiansky kandidát za prezidenta Ivan Korčok tvrdí, že stojí o hlasy všetkých bez ohľadu na národnosť, etnickú príslušnosť, vierovyznanie, na spoločenské postavenie či na to, ako ľudia volili v parlamentných voľbách v uplynulom roku.Ako ďalej uviedol na stredajšom podujatí na podporu Ivana Korčoka s názvom Spojme sa, Slovensko, chce dať slovu vlastenectvo nový obsah.„Vlastenectvo predsa nemôže znamenať, že sa jedna skupina politikov vyhlási za jediných pravých a proslovenských. Patriotizmus, vlastenectvo nemôže znamenať, že si tu pár ľudí sprivatizuje našu krásnu zástavu a štátne symboly a spoza nich šíri agresivitu a nenávisť," povedal. Na podujatí, ktoré sa konalo na Námestí SNP v Bratislave sa podľa odhadov zúčastnilo sedemtisíc ľudí.Súčasne vyzval k tomu, aby si ľudia na Slovensku začali hovoriť pravdu o našich víťazstvách či zlyhaniach, o tom, že krajina nejde dobrým smerom či o tom, že Slovensko sa vyľudňuje.Pripomenul vláde Roberta Fica Smer-SD ), že parlamentné voľby síce vyhrali, no mandát na veci, ktoré praktikujú nedostali.„Nie ste majitelia tejto krajiny. Slovensko patrí rovnako tým, ktorí vás volili ako tým, ktorí volili iných. Tak je to v demokracii. Preto vás žiadam, začnite riešiť problémy ľudí a celej krajiny – opravte zdravotníctvo a školstvo, infraštruktúru a prestaňte ťahať Slovensko na východ," uviedol Korčok vo svojom príhovore.Zároveň sa zaviazal, že jediným, ktorým bude slúžiť a zodpovedať sa, sú občania Slovenska.„Ja, na rozdiel od môjho protikandidáta, nemám žiadneho politického šéfa ani stvoriteľa, nemám ani koaličných partnerov, ani mojich ľudí. Mám len vás, a to je najviac. Tieto dva dni vás chcem požiadať len o jednu vec, využime ten čas, rozprávajme sa medzi sebou, vysvetľujme, prečo sú tieto voľby také dôležité," vyzval na záver.