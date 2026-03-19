|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 19.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jozef
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. marca 2026
KDH odmieta plánované zvýšenie volebného kvóra, Majerský spochybňuje Ficove vyjadrenia – VIDEO
Predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský vyjadril nedôveru voči vyhláseniam
Zdieľať
19.3.2026 (SITA.sk) - Predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský vyjadril nedôveru voči vyhláseniam Roberta Fica, ktorý tvrdí, že zvýšenie volebného kvóra nie je v pláne. „Veríme mu to asi tak, ako keď tvrdil, že ľuďom nezvýši dane a nebude im ťahať peniaze z peňaženiek. Veríme mu to presne tak, ako keď sľuboval, že vláda bude šetriť a nezvýšia si platy, alebo ako keď presviedčal Slovensko, že v roku 2014 už v politike dávno nebude,“ uviedol Majerský.
Podľa lídra kresťanských demokratov je pravdou, že Robert Fico sa bude snažiť udržať pri moci za každú cenu. „To, že dnes popiera snahu o zvýšenie volebného kvóra mu neveríme aj z iného dôvodu. Už dnes sa totiž otvorene hovorí o tom, že Smer plánuje pohltiť Hlas a SNS do volebnej koalície, aby mali šancu dostať sa do parlamentu. Fico si jednoducho chystá pôdu na to, aby zlikvidoval konkurenciu a upravil ihrisko len pre seba,“ dodal Milan Majerský.
KDH preto jasne odmieta takéto kroky a je pripravené bojovať proti nim aj na Ústavnom súde SR. „Sme pripravení bojovať a obrátiť sa aj na ústavný súd, aby sme Robertovi Ficovi zabránili ukradnúť voličom ich základné právo slobodne rozhodovať o tom, kto má riadiť náš štát,“ zdôraznil Majerský s tým, že možné zvýšenie volebného kvóra by mohlo ovplyvniť politickú súťaž na Slovensku.
Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je zvýšenie kvóra pre vstup do Národnej rady SR totálny logický nezmysel. Predseda vlády to uviedol v stredu v reakcii na vyjadrenia opozície, podľa ktorých má vládna koalícia údajne plánovať markantné zvýšenie percenta voličských hlasov potrebného pre vstup do parlamentu.
„Opozícia dnes prišla s ďalším klamstvom. Vládna koalícia má údajne záujem zvýšiť kvórum na vstup politickej strany do NR SR z päť na sedem, resp. desať percent. Nemajú na to žiadne dôkazy, len to vraj počuli,” uviedol Fico. Dodal, že opozícia si toto hrubé klamstvo nielen vymyslela, ale ho aj začala do detailov rozpracúvať. Podľa premiéra je to preto, lebo nemá čím osloviť verejnosť.
„KDH kričí o krádeži demokracie, PS už organizuje spoločnú kandidátku a ponúka ďalšie nezmysly,” poznamenal. Podľa Ficových slov vládna koalícia nikdy neuvažovala o zvýšení kvóra na vstup do NR SR a zaoberá sa len zrušením voľby poštou zo zahraničia a jej nahradením riadnou tajnou voľbou na príslušnom zastupiteľskom úrade či inej určenej volebnej miestnosti.
Zdroj: SITA.sk - KDH odmieta plánované zvýšenie volebného kvóra, Majerský spochybňuje Ficove vyjadrenia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri moci za každú cenu
Podľa lídra kresťanských demokratov je pravdou, že Robert Fico sa bude snažiť udržať pri moci za každú cenu. „To, že dnes popiera snahu o zvýšenie volebného kvóra mu neveríme aj z iného dôvodu. Už dnes sa totiž otvorene hovorí o tom, že Smer plánuje pohltiť Hlas a SNS do volebnej koalície, aby mali šancu dostať sa do parlamentu. Fico si jednoducho chystá pôdu na to, aby zlikvidoval konkurenciu a upravil ihrisko len pre seba,“ dodal Milan Majerský.
KDH preto jasne odmieta takéto kroky a je pripravené bojovať proti nim aj na Ústavnom súde SR. „Sme pripravení bojovať a obrátiť sa aj na ústavný súd, aby sme Robertovi Ficovi zabránili ukradnúť voličom ich základné právo slobodne rozhodovať o tom, kto má riadiť náš štát,“ zdôraznil Majerský s tým, že možné zvýšenie volebného kvóra by mohlo ovplyvniť politickú súťaž na Slovensku.
Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je zvýšenie kvóra pre vstup do Národnej rady SR totálny logický nezmysel. Predseda vlády to uviedol v stredu v reakcii na vyjadrenia opozície, podľa ktorých má vládna koalícia údajne plánovať markantné zvýšenie percenta voličských hlasov potrebného pre vstup do parlamentu.
Bez dôkazov
„Opozícia dnes prišla s ďalším klamstvom. Vládna koalícia má údajne záujem zvýšiť kvórum na vstup politickej strany do NR SR z päť na sedem, resp. desať percent. Nemajú na to žiadne dôkazy, len to vraj počuli,” uviedol Fico. Dodal, že opozícia si toto hrubé klamstvo nielen vymyslela, ale ho aj začala do detailov rozpracúvať. Podľa premiéra je to preto, lebo nemá čím osloviť verejnosť.
„KDH kričí o krádeži demokracie, PS už organizuje spoločnú kandidátku a ponúka ďalšie nezmysly,” poznamenal. Podľa Ficových slov vládna koalícia nikdy neuvažovala o zvýšení kvóra na vstup do NR SR a zaoberá sa len zrušením voľby poštou zo zahraničia a jej nahradením riadnou tajnou voľbou na príslušnom zastupiteľskom úrade či inej určenej volebnej miestnosti.
Zdroj: SITA.sk - KDH odmieta plánované zvýšenie volebného kvóra, Majerský spochybňuje Ficove vyjadrenia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Doplnky pre ženy po tridsiatke patria medzi päť najčastejších otázok v online poradni
Doplnky pre ženy po tridsiatke patria medzi päť najčastejších otázok v online poradni