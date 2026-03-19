Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 19.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jozef
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

19. marca 2026

KDH odmieta plánované zvýšenie volebného kvóra, Majerský spochybňuje Ficove vyjadrenia – VIDEO


Zdieľať
6720c4121b4ca715390049 676x451 19.3.2026 (SITA.sk) - Predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský vyjadril nedôveru voči vyhláseniam Roberta Fica, ktorý tvrdí, že zvýšenie volebného kvóra nie je v pláne. „Veríme mu to asi tak, ako keď tvrdil, že ľuďom nezvýši dane a nebude im ťahať peniaze z peňaženiek. Veríme mu to presne tak, ako keď sľuboval, že vláda bude šetriť a nezvýšia si platy, alebo ako keď presviedčal Slovensko, že v roku 2014 už v politike dávno nebude,“ uviedol Majerský.

Pri moci za každú cenu


Podľa lídra kresťanských demokratov je pravdou, že Robert Fico sa bude snažiť udržať pri moci za každú cenu. „To, že dnes popiera snahu o zvýšenie volebného kvóra mu neveríme aj z iného dôvodu. Už dnes sa totiž otvorene hovorí o tom, že Smer plánuje pohltiť Hlas a SNS do volebnej koalície, aby mali šancu dostať sa do parlamentu. Fico si jednoducho chystá pôdu na to, aby zlikvidoval konkurenciu a upravil ihrisko len pre seba,“ dodal Milan Majerský.

KDH preto jasne odmieta takéto kroky a je pripravené bojovať proti nim aj na Ústavnom súde SR. „Sme pripravení bojovať a obrátiť sa aj na ústavný súd, aby sme Robertovi Ficovi zabránili ukradnúť voličom ich základné právo slobodne rozhodovať o tom, kto má riadiť náš štát,“ zdôraznil Majerský s tým, že možné zvýšenie volebného kvóra by mohlo ovplyvniť politickú súťaž na Slovensku.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je zvýšenie kvóra pre vstup do Národnej rady SR totálny logický nezmysel. Predseda vlády to uviedol v stredu v reakcii na vyjadrenia opozície, podľa ktorých má vládna koalícia údajne plánovať markantné zvýšenie percenta voličských hlasov potrebného pre vstup do parlamentu.

Bez dôkazov


„Opozícia dnes prišla s ďalším klamstvom. Vládna koalícia má údajne záujem zvýšiť kvórum na vstup politickej strany do NR SR z päť na sedem, resp. desať percent. Nemajú na to žiadne dôkazy, len to vraj počuli,” uviedol Fico. Dodal, že opozícia si toto hrubé klamstvo nielen vymyslela, ale ho aj začala do detailov rozpracúvať. Podľa premiéra je to preto, lebo nemá čím osloviť verejnosť.

„KDH kričí o krádeži demokracie, PS už organizuje spoločnú kandidátku a ponúka ďalšie nezmysly,” poznamenal. Podľa Ficových slov vládna koalícia nikdy neuvažovala o zvýšení kvóra na vstup do NR SR a zaoberá sa len zrušením voľby poštou zo zahraničia a jej nahradením riadnou tajnou voľbou na príslušnom zastupiteľskom úrade či inej určenej volebnej miestnosti.


Zdroj: SITA.sk - KDH odmieta plánované zvýšenie volebného kvóra, Majerský spochybňuje Ficove vyjadrenia – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Doplnky pre ženy po tridsiatke patria medzi päť najčastejších otázok v online poradni

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 