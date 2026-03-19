Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 19.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jozef
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. marca 2026

Štát pritvrdzuje voči vandalizmu, poškodzovanie pietnych miest bude samostatný trestný čin


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Holokaust Novela Trestného poriadku Vandalizmus

Zdieľať
Národná rada SR schválila v utorok novelu Trestného zákona, ktorá zavádza samostatný trestný čin poškodzovania vojnových hrobov, pamätníkov, pamätníkov holokaustu a ďalších pietnych miest. Cieľom legislatívy je sprísniť postihy za vandalizmus a posilniť ochranu historických a spoločenských symbolov.

Novela reaguje na dlhodobé výzvy odborných a spoločenských organizácií, ktoré upozorňovali, že podobné skutky by sa nemali posudzovať len podľa výšky materiálnej škody, ale aj podľa ich symbolického významu. Novelu zákona už pri predstavení podporil Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.

Zákon umožňuje prísnejšie tresty v prípadoch úmyselného poškodzovania, najmä ak ide o organizovanú činnosť, osobitný motív alebo škodu veľkého rozsahu. V najzávažnejších prípadoch môže páchateľovi hroziť až šesť rokov väzenia.

Podľa predkladateľov je cieľom zákona zabrániť vandalizmu, zneucteniu historických symbolov a narastajúcemu napätiu v spoločnosti. Účinnosť nadobudne 1. apríla 2026. „Kto zabúda na minulosť, ohrozuje svoju budúcnosť. Tento zákon je o úcte,“ uviedol iniciátor návrhu poslanec Igor Šimko (Hlas-SD), ktorý návrh odôvodnil opakovanými prípadmi poškodzovania pamätníkov naprieč Slovenskom.







Zdroj: SITA.sk

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

