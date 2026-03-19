Štvrtok 19.3.2026
Meniny má Jozef
19. marca 2026
Štát pritvrdzuje voči vandalizmu, poškodzovanie pietnych miest bude samostatný trestný čin
Národná rada SR schválila v utorok novelu Trestného zákona, ktorá zavádza samostatný ...
19.3.2026 (SITA.sk) -
Národná rada SR schválila v utorok novelu Trestného zákona, ktorá zavádza samostatný trestný čin poškodzovania vojnových hrobov, pamätníkov, pamätníkov holokaustu a ďalších pietnych miest. Cieľom legislatívy je sprísniť postihy za vandalizmus a posilniť ochranu historických a spoločenských symbolov.
Novela reaguje na dlhodobé výzvy odborných a spoločenských organizácií, ktoré upozorňovali, že podobné skutky by sa nemali posudzovať len podľa výšky materiálnej škody, ale aj podľa ich symbolického významu. Novelu zákona už pri predstavení podporil Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.
Zákon umožňuje prísnejšie tresty v prípadoch úmyselného poškodzovania, najmä ak ide o organizovanú činnosť, osobitný motív alebo škodu veľkého rozsahu. V najzávažnejších prípadoch môže páchateľovi hroziť až šesť rokov väzenia.
Podľa predkladateľov je cieľom zákona zabrániť vandalizmu, zneucteniu historických symbolov a narastajúcemu napätiu v spoločnosti. Účinnosť nadobudne 1. apríla 2026. „Kto zabúda na minulosť, ohrozuje svoju budúcnosť. Tento zákon je o úcte,“ uviedol iniciátor návrhu poslanec Igor Šimko (Hlas-SD), ktorý návrh odôvodnil opakovanými prípadmi poškodzovania pamätníkov naprieč Slovenskom.
Zdroj: SITA.sk - Štát pritvrdzuje voči vandalizmu, poškodzovanie pietnych miest bude samostatný trestný čin © SITA Všetky práva vyhradené.
Voliči Progresívneho Slovenska vystavili účet Šimečkovi. Mal by pre kauzu svojej matky odstúpiť z pozície predsedu hnutia?
KDH odmieta plánované zvýšenie volebného kvóra, Majerský spochybňuje Ficove vyjadrenia – VIDEO
