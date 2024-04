KDH odmieta pretláčanie „práva na potrat“ do Charty základných práv Európskej únie, predkladajú pozmeňujúci návrh (video)

Ratifikácia Istanbulského dohovoru

Predkladajú pozmeňujúci návrh

5.4.2024 (SITA.sk) - Podkopávanie základných ľudských práv, ako je právo na život, je podkopávaním základných civilizačných pilierov. Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský tak reagoval na „pretláčanie" tzv. „práva na potrat" do Charty základných práv Európskej únie (EÚ) . Ako ďalej uviedol na piatkovej tlačovej besede, základnými ľudskými právami je právo na život, sloboda svedomia, ochrana ľudskej dôstojnosti, sloboda myslenia a vierovyznania.„Práve týmto uznesením sa ide podkopávať myšlienka EÚ alebo európskeho projektu. Škoda a na veľké nešťastie sa toto deje pred eurovoľbami. Môže to byť vodou na mlyn pre extrémistov, pre antieurópanov a práve preto pokladáme tento krok za veľmi nešťastný. Práve pre takéto nešťastné iniciatívy sa môžu úplne zmeniť pomery v európskom parlamente," vystríhal Majerský.Kresťanských demokratov mrzí, že sa k spomínanej iniciatíve pridávajú aj slovenskí politici a predovšetkým tí z Európskeho parlamentu , sociálnodemokratickí politici, progresívni politici či politici zo zelených strán. Majerský ich preto vyzval, aby sa pridali k ochrane ľudského života a ľudskej dôstojnosti.V rezolúcii, ktorú navrhuje Európsky parlament a pomocou ktorej chce presadiť „právo na potrat" do Charty základných práv EÚ sa „pranierujú členské štáty a zasahuje sa do výlučných kompetencií členských štátov".„V pranierovaní sa europarlament znížil na to, aby vyzýval členské štáty k ratifikácii Istanbulského dohovoru, hoci Európsky súdny dvor jasne povedal, že toto je kompetencia členských štátov. Kritizuje sa, že naši lekári majú výhradu vo svedomí a taktiež, že niektoré zariadenia majú výhradu vo svedomí. Slovensko sa kritizuje za to, že potratová pilulka nie je verejne dostupná v lekárňach," informovala europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH).Výzvy zo strany EÚ ju mrzia a z toho dôvodu, že vidí veľký potenciál, aby EÚ riešila reálne problémy ľudí, ktorým čelia. Súčasne vyzvala všetky slovenské i európske politické strany, aby sa postavili proti spomínaným výzvam.„So skupinou europoslancov predkladáme pozmeňujúci návrh k tomuto uzneseniu, kde žiadame, aby si europoslanci odhlasovali, že toto nie je naša kompetencia a aby sme tento návrh zmietli zo stola. Pevne dúfam, že sa nájde pomyselných ‚sedem statočných‘, teda nadpolovičná väčšina europarlamentu a zahlasuje za tento pozmeňujúci návrh," tvrdí Lexmann. Podľa europoslanca Ivana Štefanca (KDH) je právo na život základným stavebným kameňom našej európskej spolupráce a akékoľvek útoky na toto právo sú podľa neho útokmi na podstatu európskej spolupráce.