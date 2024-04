NATO neuvažuje o výcviku vojakov na Ukrajine, vyjadrilo sa aj k nasadeniu jednotiek

5.4.2024 (SITA.sk) - Otázka možného obnovenia výcviku ukrajinského vojenského personálu Severoatlantickou alianciou na Ukrajine nie je v súčasnosti na programe NATO. Pod podmienkou zachovania anonymity to povedal predstaviteľ aliancie v rozhovore s novinármi.Zdôraznil však, že Kyjev spolupracuje s NATO a dostáva pomoc vo vojenskej aj politickej oblasti. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„A dovoľte mi dodať, že v súčasnosti sa neplánuje nasadenie vojenských jednotiek na Ukrajine v akejkoľvek forme,“ poznamenal predstaviteľ NATO.V marci ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyhlásil, že výcvikové misie pre ukrajinských vojakov by sa mali konať na Ukrajine, pretože by to Kyjivu pomohlo ušetriť čas a zjednodušiť logistiku.