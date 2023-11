KDH odsudzuje Ficov krok prerušiť komunikáciu s médiami, podľa poslancov to podnecuje k rozdeleniu spoločnosti

Podnecovanie k rozdeleniu spoločnosti

Prerušenie komunikácie s médiami

20.11.2023 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) odsudzuje krok predsedu vlády Smer-SD ) prerušiť komunikáciu s niekoľkými médiami.Podľa KDH zámerné ignorovanie vybraných médií podnecuje rozdelenie spoločnosti, ktorú by mal predseda vlády upokojovať. Kresťanskí demokrati Fica zároveň vyzývajú, aby komunikoval pravdivo a transparentne.„Považujeme za neprípustné, aby si úrad predsedu vlády a sám predseda vlády Robert Fico vyberali, ktorým novinárom umožnia prístup k informáciám a ktorým nie. Je prácou médií strážiť demokraciu a sprostredkúvať informácie občanom, vyjadrovať sa k činnosti štátnych inštitúcií a politických strán, preto by nemali byť obmedzované," uviedol na sociálnej sieti poslanec a člen parlamentného výboru pre kultúru a médiá Jozef Hajko Predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková tvrdí, že práve Fico bol tým, ktorý v roku 1998 vyhlasoval, ako je potrebné zabezpečiť, aby TV Markíza mala možnosť objektívne informovať. „O 25 rokov je všetko inak a dnes je to práve Robert Fico, ktorý sa chystá médiá obmedzovať," dodala.Predseda vlády Fico prerušuje akúkoľvek komunikáciu s TV Markíza, Denníkom N Sme a portálom Aktuality . Prerušenie komunikácie potrvá dovtedy, dokým si tieto médiá „nezačnú plniť zákonnú povinnosť". Fico tvrdí, že od vzniku jeho vlády si spomínané médiá neplnia povinnosť pravdivo, všestranne a včas informovať verejnosť o činnosti orgánov verejnej moci.„Sú to médiá, ktoré otvorene prejavujú nepriateľské politické postoje založené predovšetkým na zverejňovaní nepravdivých, neúplných informácií alebo na zamlčiavaní informácií," uviedol premiér.