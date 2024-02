KDH oznámilo, že v prezidentských voľbách podporí Korčoka. Má reálnu šancu stať sa prezidentom Slovenskej republiky

aktualizované 17. februára, 15:45



Rovnomerné zastupovanie občanov

Kandidáti do eurovolieb

Korčok ďakuje KDH

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17.2.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podporí v prezidentských voľbách Ivana Korčoka . Informoval o tom predseda KDH Milan Majerský na brífingu po zasadnutí Celoslovenskej rady KDH vo Zvolene.Tento kandidát má podľa neho reálnu šancu získať post prezidenta Slovenskej republiky.„Očakávame od Ivana Korčoka, že bude zastupovať všetkých občanov SR vrátane kresťanov a konzervatívcov. Bude tak rešpektovať ústavné hodnoty ochrany života, ľudskej dôstojnosti a manželstva,“ povedal. Dodal, že Korčok si musí získať aj konzervatívcov, ktorí majú svoj hodnotový svet.„Náš hodnotový svet je de facto ukotvený v ústave SR, kde je ľudská dôstojnosť hájená ochranou ľudského života a v podstate aj manželstva medzi mužom a ženou ako jedinečného zväzku,“ konštatoval.S Korčokom na túto tému diskutoval, pričom kandidát kresťanských demokratov uistil, že je to aj jeho hodnotový svet. Majerský podotkol, že výmena názorov na tému prezidentských volieb bola v rámci hnutia siahodlhá a niesla sa od okresných snemov, krajských rád až po celoslovenskú radu.„Dôležité ale je, čo prijme celoslovenská rada a výsledok je Ivan Korčok. Týmto sme mu vyjadrili podporu,“ uzavrel. Lídrom kandidátky hnutia vo voľbách do Európskeho parlamentu bude súčasná europoslankyňa Miriam Lexmann O kompletnej kandidátke bude KDH informovať v najbližšom období. Za člena predsedníctva schválila rada Viliama Karasa , ktorý sa stal aj odborníkom na spravodlivosť, vnútro a právo v KDH.Téme voľby predsedu KDH sa bude venovať až marcový snem, aktuálne to nebolo témou. Majerský povedal, že z rady nezaregistroval žiadne iné meno uchádzača o tento post. Ivan Korčok sa vo svojom stanovisku poďakoval KDH za to, že mu vyjadrilo podporu.„Na stretnutí, ktoré som mal nedávno s pánom predsedom Majerským a ďalšími členmi predsedníctva, som predstavil svoju víziu výkonu prezidentského úradu. Som rád, že aj KDH vníma, že Slovensko potrebuje rovnováhu, aby jeden mocenský prúd neovládol všetky ústavné posty v našej krajine,“ uviedol.Naďalej podľa jeho slov platí, že zostáva občianskym kandidátom a uchádza sa o hlasy všetkých voličov. „Aj o hlasy voličov vládnej koalície, ktorí nie sú spokojní s výkonom vlády a vnímajú, že vláda tu nie je na to, aby riešila iba vlastné záujmy alebo záujmy svojich ľudí,“ dodal.