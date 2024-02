Národniari navrhujú v parlamente rozšírenie spolupráce o skupiny priateľstva s Ruskou federáciou aj Bieloruskom

17.2.2024 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) navrhne na parlamentnej úrovni rozšírenie spolupráce o skupiny priateľstva s Ruskou federáciou a Bieloruskom. Zdôvodňuje to tým, že chce, aby Národná rada SR mala dobré vzťahy so všetkými štátmi. Verí, že jej návrh podporia aj koaliční partneri Smer-SD „Veríme, že hokejoví tréneri nepodľahnú politickému tlaku a v reprezentácii budeme mať aj reprezentantov z KHL. Tak, ako by nemali byť diskriminovaní športovci pri svojich výkonoch v reprezentácii. Tak, ako by nemali byť diskriminovaní umelci, kultúra, by nemali byť ani obmedzované spolupráce na parlamentnej úrovni,“ uviedla hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová Dodala, že prvý krok obnovenia v kultúrnej spolupráci už realizovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová v mene SNS vo svojom rezorte . Činnosť skupiny priateľstva s Bieloruskom a Ruskom v rámci slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie bola dočasne pozastavená po vypuknutí vojny na Ukrajine v roku 2022, a to do času, kým sa neskončí vojenská prítomnosť Ruska na území Ukrajiny.