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24. júla 2026
KDH podáva podnet na inšpektorát práce, žiada preveriť pracovné podmienky a pomery v Slovenskej pošte
Na pracoviskách sa medzi zamestnancami údajne šíria informácie o preverovaní ľudí, ktorí verejne reagovali na príspevky KDH o situácii v Slovenskej pošte. Opozičné
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24.7.2026 (SITA.sk) - Na pracoviskách sa medzi zamestnancami údajne šíria informácie o preverovaní ľudí, ktorí verejne reagovali na príspevky KDH o situácii v Slovenskej pošte.
Opozičné KDH podáva podnet na Národný inšpektorát práce, aby preveril pracovné podmienky a pomery v Slovenskej pošte. Kresťanskí demokrati tak reagujú na podnety od zamestnancov pošty, ktorí upozorňovali na preťažovanie, personálny podstav, nízke mzdy, tlak na predaj doplnkového tovaru, krátenie prémií a obavy otvorene hovoriť o problémoch.
Podpredseda KDH Igor Janckulík upozornil, že na pracoviskách sa medzi zamestnancami šíria informácie o preverovaní ľudí, ktorí verejne reagovali na príspevky KDH o situácii v Slovenskej pošte. „Vážená Slovenská pošta, to myslíte vážne? Ak je pravda, že sa preverujú zamestnanci, ktorí sa verejne ozvali a opísali svoje pracovné podmienky, ide o mimoriadne vážne podozrenie. Zamestnanci majú právo upozorniť na problémy bez obáv, že ich za to bude niekto sledovať, zastrašovať alebo postihovať,“ uviedol Janckulík.
Podľa KDH ide v tejto chvíli o informácie od zamestnancov, ktoré musí preveriť príslušný orgán. „Práve preto sa hnutie obracia na Národný inšpektorát práce so žiadosťou, aby preskúmal pracovné podmienky, spôsob riadenia zamestnancov aj prípadný tlak na tých, ktorí upozorňujú na nedostatky,“ upozornilo opozičné hnutie.
KDH pripomenulo, že zamestnanci podľa doručených podnetov hovoria o riadení viacerých pobočiek jedným človekom, zastupovaní kolegov na dlhých doručovacích trasách, čerpaní dovoleniek po jednotlivých dňoch či tlaku na predaj žrebov a SIM kariet, od ktorého závisí vyplatenie prémií.
Situácia zamestnancov podľa KDH súvisí aj s pripravovaným rušením poštových pobočiek v menších obciach. Začiatkom augusta by preto mal zasadnúť parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Vedenie Slovenskej pošty a príslušné ministerstvá tam majú podľa KDH vysvetliť kritériá rušenia pobočiek, ďalšie smerovanie spoločnosti a opatrenia, ktorými chcú zabezpečiť dostupnosť poštových služieb v regiónoch.
„Od vedenia Slovenskej pošty očakávame jasné odpovede. Kto rozhodol o rušení pobočiek, na základe akých kritérií a čo bude s ľuďmi a zamestnancami, ktorých sa tieto rozhodnutia týkajú. Zároveň musí byť jednoznačne vysvetlené, či sa preverujú pracovníci, ktorí verejne hovoria o svojich skúsenostiach. Nikto by nemal mať strach ozvať sa, keď upozorňuje na problémy vo svojom zamestnaní,“ uzavrel Janckulík.
Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj Slovenskú poštu. „Vítame, že sa politické hnutie KDH napokon rozhodlo vydať vecnou cestou a namiesto nepodložených tvrdení v médiách sa obrátilo na kompetentný orgán. Presne k tomuto kroku sme ich v našom stanovisku zo stredy 22. júla 2026 sami vyzvali,” uviedla Slovenská pošta v reakcii.
Zdôraznila, že postupuje striktne v súlade so Zákonníkom práce aj Podnikovou kolektívnou zmluvou. „Inšpektorátu práce poskytneme plnú súčinnosť, keďže nemáme čo skrývať a dodržiavanie práv zamestnancov je pre nás nedotknuteľné. Veríme, že výsledky nezávislého preverenia definitívne ukončia túto účelovú politickú kampaň na úkor našich zamestnancov a pošty,” doplnila.
Zdroj: SITA.sk - KDH podáva podnet na inšpektorát práce, žiada preveriť pracovné podmienky a pomery v Slovenskej pošte © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné KDH podáva podnet na Národný inšpektorát práce, aby preveril pracovné podmienky a pomery v Slovenskej pošte. Kresťanskí demokrati tak reagujú na podnety od zamestnancov pošty, ktorí upozorňovali na preťažovanie, personálny podstav, nízke mzdy, tlak na predaj doplnkového tovaru, krátenie prémií a obavy otvorene hovoriť o problémoch.
Podpredseda KDH Igor Janckulík upozornil, že na pracoviskách sa medzi zamestnancami šíria informácie o preverovaní ľudí, ktorí verejne reagovali na príspevky KDH o situácii v Slovenskej pošte. „Vážená Slovenská pošta, to myslíte vážne? Ak je pravda, že sa preverujú zamestnanci, ktorí sa verejne ozvali a opísali svoje pracovné podmienky, ide o mimoriadne vážne podozrenie. Zamestnanci majú právo upozorniť na problémy bez obáv, že ich za to bude niekto sledovať, zastrašovať alebo postihovať,“ uviedol Janckulík.
Rušenie pobočiek v menších obciach
Podľa KDH ide v tejto chvíli o informácie od zamestnancov, ktoré musí preveriť príslušný orgán. „Práve preto sa hnutie obracia na Národný inšpektorát práce so žiadosťou, aby preskúmal pracovné podmienky, spôsob riadenia zamestnancov aj prípadný tlak na tých, ktorí upozorňujú na nedostatky,“ upozornilo opozičné hnutie.
KDH pripomenulo, že zamestnanci podľa doručených podnetov hovoria o riadení viacerých pobočiek jedným človekom, zastupovaní kolegov na dlhých doručovacích trasách, čerpaní dovoleniek po jednotlivých dňoch či tlaku na predaj žrebov a SIM kariet, od ktorého závisí vyplatenie prémií.
Situácia zamestnancov podľa KDH súvisí aj s pripravovaným rušením poštových pobočiek v menších obciach. Začiatkom augusta by preto mal zasadnúť parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Vedenie Slovenskej pošty a príslušné ministerstvá tam majú podľa KDH vysvetliť kritériá rušenia pobočiek, ďalšie smerovanie spoločnosti a opatrenia, ktorými chcú zabezpečiť dostupnosť poštových služieb v regiónoch.
„Od vedenia Slovenskej pošty očakávame jasné odpovede. Kto rozhodol o rušení pobočiek, na základe akých kritérií a čo bude s ľuďmi a zamestnancami, ktorých sa tieto rozhodnutia týkajú. Zároveň musí byť jednoznačne vysvetlené, či sa preverujú pracovníci, ktorí verejne hovoria o svojich skúsenostiach. Nikto by nemal mať strach ozvať sa, keď upozorňuje na problémy vo svojom zamestnaní,“ uzavrel Janckulík.
Pošta víta vecný prístup KDH
Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj Slovenskú poštu. „Vítame, že sa politické hnutie KDH napokon rozhodlo vydať vecnou cestou a namiesto nepodložených tvrdení v médiách sa obrátilo na kompetentný orgán. Presne k tomuto kroku sme ich v našom stanovisku zo stredy 22. júla 2026 sami vyzvali,” uviedla Slovenská pošta v reakcii.
Zdôraznila, že postupuje striktne v súlade so Zákonníkom práce aj Podnikovou kolektívnou zmluvou. „Inšpektorátu práce poskytneme plnú súčinnosť, keďže nemáme čo skrývať a dodržiavanie práv zamestnancov je pre nás nedotknuteľné. Veríme, že výsledky nezávislého preverenia definitívne ukončia túto účelovú politickú kampaň na úkor našich zamestnancov a pošty,” doplnila.
Zdroj: SITA.sk - KDH podáva podnet na inšpektorát práce, žiada preveriť pracovné podmienky a pomery v Slovenskej pošte © SITA Všetky práva vyhradené.
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