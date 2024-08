KDH podporí návrhy na odvolanie Suska a Šimkovičovej z funkcií ministrov, ich rozhodnutia sú politicky motivované

Susko nesie zodpovednosť

Politicky motivované rozhodnutie

Sprivatizovanie kultúry

8.8.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podporí návrh na odvolanie Borisa Suska Smer-SD ) z funkcie ministra spravodlivosti i odvolanie Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ) z postu ministerky kultúry.Odvolanie Suska z funkcie ministra hnutie podporí pre jeho politické a odborné zlyhania v prípade prípravy zmien Trestného zákona „Sme presvedčení o tom, že minister Susko nesie politickú zodpovednosť za chyby v reforme trestného práva, ktoré veľmi otvorene pomenoval aj Ústavný súd SR . Ten jasne konštatoval, že neboli dané žiadne dôvody na skrátené legislatívne konanie. Hoci zlyhanie nenadobudlo rozmer protiústavnosti (Ústavný súd SR ostal zdržanlivý pri zasahovaní do práv Národnej rady SR ), stále ide o vážne zlyhanie ministra, ktorý by mal strážiť čistotu legislatívneho procesu a právnu istotu,“ uviedlo KDH.Súčasne namieta obsahové zlyhanie v novele Trestného zákona, ktoré vláda Roberta Fica (Smer-SD) najmenej trikrát opravovala, a kritický postoj má aj k rozhodnutiu ministra spravodlivosti o podaní dovolania a prerušení výkonu trestu bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi Kresťanskí demokrati v tom vidia vážny problém, pričom podľa nich ide o politicky motivované rozhodnutie. KDH sa však nebude zúčastňovať na verejných protestoch, ktorých dôvodom má byť predovšetkým podanie dovolania ministrom v prospech bývalého špeciálneho prokurátora.„Odborná a laická verejnosť sa môže oprávnene pýtať, prečo takýto aktívny prístup nemá minister aj voči bežným odsúdeným, ale sa objavil až teraz pri osobe s politickým krytím z najvyšších poschodí súčasnej vládnej moci. Stále však platí, že minister formálne mal právo v zmysle zákona takto rozhodnúť, a preto si myslíme, že je potrebné počkať na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR . Odmietame, aby verejné pochody a krik na námestiach nahrádzali prácu nezávislých súdov,“ zdôvodnilo hnutie, ktoré plne dôveruje slovenskému najvyššiemu súdu, že o veci rozhodne nezávisle, nestranne a bez politických motívov.Hnutie zároveň vyzýva vládnu koalíciu, aby rezort kultúry odňala Slovenskej národnej strane a poverila jeho riadením niekoho z rešpektovaných osobností slovenskej kultúry.Okrem toho koalíciu vyzvalo k rešpektovaniu, že nie je možné dovoliť sprivatizovanie kultúry. Kompetentne riadený rezort kultúry by podľa KDH mohol prispievať k zjednocovaniu a upokojovaniu spoločnosti, no namiesto toho sa podľa nich deje pravý opak.„KDH si želá, aby sa slovenská kultúra rozvíjala slobodne, bez nezdravej ideologizácie, a aby verejné zdroje smerovali do podpory hodnotného umenia a kultúry. Žiaden z týchto cieľov však nemožno dosiahnuť hrubou nekultúrnosťou, amaterizmom a bezohľadným dohadzovaním odborných miest straníckym nominantom jednej jedinej politickej strany,“ uzavrelo hnutie.Odvolanie ministra Suska iniciuje strana Sloboda a Solidarita , hnutie Progresívne Slovensko zas odvolanie ministerky Šimkovičovej.