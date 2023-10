KDH podporí Šimečku na poste podpredsedu parlamentu. Majerský povedal aj mená kandidátov do výborov

KDH sa rozhodne počas zasadnutia klubu

Jedného postu sa vzdali

18.10.2023 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratického hnutie (KDH) podporí nomináciu lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku na post podpredsedu parlamentu.„Politická kultúra v Národnej rade SR bola vždy taká, že najsilnejšia opozičná strana mala podpredsednícke miesto," uviedol líder kresťanských demokratov Milan Majerský v stredu po stretnutí lídrov politických strán, ktoré sa dostali do parlamentu.Dodal, že v prípade podpory nominácie obvineného Petra Žigu Hlas-SD ) na post podpredsedu parlamentu sa KDH rozhodne počas zasadnutia poslaneckého klubu.KDH bude chcieť svojimi poslancami predovšetkým obsadiť výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výbor pre zdravotníctvo a výbor pre sociálne veci. Do všetkých troch výborov si hnutie nominovalo po dvoch poslancov.Majerský ďalej informoval, že sa vzdali postu predsedu v jednom z výborov, ktoré prináležia opozícii. Namiesto toho však získali štyri funkcie podpredsedu.Vo výbore pre hospodárske záležitosti bude pravdepodobne podpredsedom poslanec Jozef Hajko , v školskom výbore by mal post podpredsedu zastávať Ján Horecký , vo výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj by mohol byť podpredsedom Igor Janckulík a v osobitnom kontrolnom výbore na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva by mohol byť podpredsedom František Mikloško