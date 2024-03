KDH ponúka v eurovoľbách exministra Karasa či hokejistu Mikuša, jednotkou kandidátky je Miriam Lexmann

Kandiduje aj Ján Figeľ

Bezpečná Európa a Slovensko

10.3.2024 (SITA.sk) - Jednotkou kandidátky Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) bude súčasná europoslankyňa Miriam Lexmann . Na nedeľňajšej tlačovej besede to oznámil predseda KDH Milan Majerský Druhá priečka na kandidátke patrí bývalému ministrovi spravodlivosti Viliamovi Karasovi . Z tretieho miesta za kresťanských kandidátov bude kandidovať Gabriel Paľa.Ďalší súčasný europoslanec hnutia Ivan Štefanec bude kandidovať zo štvrtého miesta kandidátky. Piatu priečku na kandidátke KDH do eurovolieb obsadil poslanec Národnej rady SR Branislav Škripek . Poslednú, pätnástu priečku obsadí bývalý predseda KDH Ján Figeľ Šieste miesto patrí manažérke komunitného centra Márii Červeňovej, ďalšie pozície patria zahraničnému tajomníkovi KDH Slavomírovi Gregoríkovi, mestskému poslancovi a hokejovému trénerovi Davidovi Skokanovi či hokejistovi Jurajovi Mikúšovi Z desiateho miesta kandidátnej listiny KDH sa o post v EP bude uchádzať lekár Karol Mičko, za ním nasleduje projektový manažér Emil Mucha a riaditeľ občianskeho združenia Richard Kráľovič.Trinásta priečka patrí asistentke poslanca Alene Novotnej a zo štrnásteho miesta kandiduje vysokoškolský pedagóg Jakub Berčik.Ako uviedla Lexmann, prioritami KDH do eurovolieb sú bezpečná Európa, bezpečné a suverénne Slovensko, a tiež dôstojný život pre každého.Tieto priority plánujú bližšie predstaviť v dohľadnom čase. Majerský sa tiež vyjadril, že sú za zachovanie práva veta i proti „nezmyselnému posúvaniu našich kompetencií do Bruselu".