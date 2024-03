Požiar v univerzitnej košickej nemocnici má svojho vinníka, dotyčnej osobe hrozí desať až pätnásť rokov za mrežami

Vzatie do vyšetrovacej väzby

Požiar na psychiatrickej klinike

10.3.2024 (SITA.sk) - Polícia obvinila osobu, ktorá podľa výsledkov vyšetrovania spôsobila požiar v košickej nemocnici.Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach , po vykonaných procesných úkonoch a na základe získanej dôkaznej situácie vyšetrovateľ obvinil jedného človeka z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia. V prípade dokázania viny hrozí dotyčnej osobe desať až pätnásť rokov za mrežami.„Krajský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej osoby do vyšetrovacej väzby," doplnila polícia. Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach vo štvrtok 7. marca evakuovali pacientov z dôvodu požiaru. Ako uviedla hovorkyňa UNLP Monika Krišková , požiar bol nahlásený približne okolo jednej hodiny ráno, a to v objekte Monobloku na Tr. SNP 1.„Požiar vznikol na 4. poschodí na I. psychiatrickej klinike, v priebehu krátkeho času bol uhasený, následný problém spôsobovalo najmä zadymenie. Siedmi pacienti z psychiatrickej kliniky boli pre nadýchanie sa splodinami a pre hyperbariu prevezení do nemocnice Košice – Šaca" uviedla Krišková.Policajná hovorkyňa Jana Mésarová informovala, že podozrivú osobu zadržali v ranných hodinách, dodala, že presné príčiny i bližšie okolnosti požiaru sú predmetom vyšetrovania.