KDH posilní František Mikloško, v politike má vraj stále čo povedať (video)

29.5.2023 (SITA.sk) - Kandidátku Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) pre septembrové parlamentné voľby posilní František Mikloško . Uviedol to na pondelkovej tlačovej besede predseda KDH Milan Majerský. Ako uviedol, na kandidačnej listine spájajú konzervatívne a kresťanskodemokratické osobnosti.Podľa Majerského je Mikloško výrazná osobnosť, ktorá má aj v dnešnej dobe v slovenskej politike čo povedať. „Vo chvíli, keď sa k nám vracia, treba povedať niekoľko zásadných odkazov. Boli to kresťanskí demokrati, ktorí vždy, keď bolo ťažko, dokázali vziať opraty politiky do svojich rúk a vrátiť spoločnosť k zodpovednosti a k úspechu, v čase po druhej svetovej vojne postavili Európu na nohy, výrazne prispeli k formovaniu demokracie a právneho štátu na Slovensku a v čase dnešnej krízy pomôžu Slovensko vrátiť k normálnemu životu," vyhlásil Majerský.Mikloško uviedol, že ak by sa k moci dostal znovu Robert Fico , tak by spoločnosť upadla do depresie, pretože sa nevie pohnúť ďalej, nevie zápasiť s problémami, ktoré sú prítomné celý ponovembrový vývoj.„Ja túto situáciu porovnávam s 89. rokom, a teda v súvislosti s KDH, ktoré vtedy nemalo veľké osobnosti a za čias komunizmu neboli pripustení k miestam. KDH obrovskou vôľou a nasadením zohralo historickú úlohu pri zápase o demokraciu na Slovensku. Deväťdesiate roky sa niesli v znamení zápasu KDH s predstaviteľmi mečiarizmu," pripomenul Mikloško s tým, že v tomto zápase vyrástla prvá zásadná kresťanskodemokratická generácia, ktorá rozhodovala aj o tom, že Slovensko vstúpilo do EÚ a NATO.„Dnes to vidím podobne. Považujem za kľúčové, aby sme pochopili, že KDH tam musí byť a svojou vôľou a zanietením a túžbou pomôcť Slovensku bude hrať kľúčovú rolu," vyhlásil Mikloško.Majerský doplnil, že po dvoch vládach smeru a jednej vláde OĽaNO si ľudia na Slovensku zaslúžia, aby sa mali dobre. „Som presvedčený že KDH môže prinavrátiť normálny život na Slovensko, a to, aby sa ľudia mali lepšie. O to viac ma teší, že k tejto zmene môže výrazným spôsobom môže prispieť naša staronová posila František Mikloško," uzavrel predseda KDH.