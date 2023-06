KDH posilní šéf záchranárov Majerský, navrhuje aj zvýšiť mzdy v sociálnych službách o 50 percent (video)

aktualizované 13. júna, 12:04



13.6.2023 (SITA.sk) - Kresťanskodemoktické hnutie (KDH) posilní šéf Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský. KDH o tom informovalo v tlačovej správe. Kresťanskí demokrati sú tak presvedčení, že vstupujú do volieb s najlepším tímom pre zdravotníctvo.Majerský vyštudoval Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Ako dlhoročný záchranár bojuje za umiestňovanie defibrilátorov na verejných miestach. Od roku 2010 je predsedom občianskeho združenia Záchrana, ktoré je držiteľom ceny za rozvoj a propagáciu záchrannej služby.„Postaviť slovenské zdravotníctvo na nohy pre KDH nie je iba frázou, ale jednou zo skutočných priorít pomoci ľuďom. Preto sme vyskladali najlepší tím pre zdravotníctvo, ktorého kvality potvrdzuje svojím príchodom aj rešpektovaná osobnosť slovenského záchranného systému František Majerský. Spoločne sme ešte silnejší v snahe zabezpečiť dostupnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť pre všetkých," vyhlásil predseda KDH Milan Majerský. František Majerský vysvetlil, že sa rozhodol pridať do tímu KDH, pretože výsledky práce predsedu KDH ako prešovského župana sú výrazné a viditeľné.„Mne záleží na výsledkoch. Verím, že spoločne ich prenesieme na celoštátnu úroveň. Chcem pomôcť zdravotníctvu, bojovať za zdravotníkov na Slovensku a zabezpečiť včasnú záchrannú zdravotnú službu pre ľudí. Musíme docieliť to, aby pacienti dostali zdravotnú starostlivosť načas a neumierali nám v dôsledku čakacej doby na záchranku, ktorá sa z roka na rok predlžuje," uviedol František Majerský a dodal, že aj preto chce okrem iného pokračovať v umiestňovaní defibrilátorov na verejných miestach, pretože každé použitie defibrilátora zvyšuje šancu pacienta na prežitie o 70 percent.Opatrovatelia na Slovensku sú v takej kritickej situácii, že nutne musia nastať zásadné zmeny financovania sektora. Na tlačovej besede to taktiež uviedla členka predsedníctva KDH, odborníčka strany na sociálnu a rodinnú politiku Martina Holečková. KDH preto navrhuje zvýšiť o 500 eur príspevok pre domácich opatrovateľov, o 50 percent mzdy v sociálnych službách, ako aj zvýšiť podiel výdavkov na sociálnu starostlivosť z 0,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) na európsku úroveň 1,7 % HDP. Inak podľa hnutia hrozí, že o seniorov a odkázaných ľudí sa nebude mať kto postarať.Podľa KDH sa týmito krokmi zatraktívni práca v sociálnych službách a opatrovateľky nebudú musieť opúšťať svoje rodiny a pracovať v zahraničí. KDH zdôrazňuje, že zvyšovanie platov i podielu výdavkov z HDP musí byť postupné tak, aby to zvládli verejné financie.„Po dôkladných analýzach a debatách s odborníkmi vychádza jediné. Pokiaľ sa chceme v oblasti opatrovateľstva konečne reálne posunúť dopredu, štát musí pre opatrovateľky nájsť peniaze, aby chceli pracovať na Slovensku. Ak im nezvýšime mzdy a neudržíme ich doma, systém skolabuje,“ upozorňuje Holečková.Kresťanskí demokrati zdôrazňujú, že sociálne služby a dlhodobá starostlivosť si nutne vyžadujú nový zákon. „Pripravíme zákon, ktorý zadefinuje profesiu, posilní kompetencie a vzdelávanie formálneho a neformálneho “opatrovateľa“, zavedieme možnosť rekondičných pobytov hradených zo strany štátu pre zamestnancov v sociálnej oblasti a zrovnoprávnime financovanie verejných a neverejných poskytovateľov. Zároveň zjednotíme proces posudzovania,“ vysvetľuje expertka KDH na sociálnu a rodinnú politiku a pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím Anna Laurinec Šmehilová.