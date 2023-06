Mzdy na Slovensku naďalej rástli výrazným tempom, reálne si však polepšili len zamestnanci v jednom odvetví

Inflácia platy okresala

Rast reálnych miezd

13.6.2023 (SITA.sk) - Nominálne hrubé mzdy na Slovensku aj v apríli tohto roka naďalej rástli výrazným tempom, vo všetkých odvetviach medziročne stúpli nad osem percent. Naďalej však nedokázali odolávať vysokej inflácii, reálne viac dostali len zamestnanci v sektore ubytovania. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Vo všetkých desiatich odvetviach ekonomiky nominálna mesačná mzda v apríli medziročne rástla, najrýchlejšie, takmer o 17 %, v ubytovaní, najpomalšie do 9 % v doprave a skladovaní a v priemysle. Vysoká inflácia však nominálne mzdy okresala a reálne viac ako pred rokom zarábali len zamestnanci v sektore ubytovania, a to o 2,7 %.Mzdy v ubytovaní, ktoré patrili k najnižším, tak vďaka reálnemu rastu prevýšili mzdy v stavebníctve aj v maloobchode. Pokles reálnych miezd sa pohyboval od 1 % vo vybraných trhových službách do necelých 5 % v doprave a skladovaní a v priemysle.Nominálna mesačná mzda od januára do apríla tohto roka vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach, vo väčšine dvojciferným tempom, medziročne najviac v ubytovaní takmer o pätinu.Rast reálnych miezd sa od začiatku roka udržal iba v ubytovaní o 4,4 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,1 %. V ostatných ôsmich odvetviach nastal pokles od 0,4 % v stavebníctve do 5,8 % v informáciách a komunikácii.