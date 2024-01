KDH predloží pozmeňovacie návrhy k novele Trestného zákona, tie majú odstrániť jej najväčšie riziká (video)

KDH predloží pozmeňujúce návrhy

19.1.2024 (SITA.sk) - Kresťanskí demokrati predložia pozmeňovacie návrhy k vládou predloženej novele Trestného zákona, o ktorej skrátene rokuje parlament.Uviedol to predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský s tým, že tak závažné obsahové výhrady je nemožné akceptovať.„Na Slovensku chceme mať právny štát a v KDH urobíme všetko preto, aby aktuálny návrh novely neprešiel, preto predložíme pozmeňujúce návrhy,“ vyhlásil Majerský na piatkovej tlačovej besede s tým, že séria pozmeňovacích návrhov odstraňuje tie najväčšie riziká novely.Bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas (KDH) uznal, že Slovensko potrebuje spravodlivú reformu trestného práva, ktorej súčasťou je aj vhodné zníženie trestných sadzieb. Znižovanie sadzieb však podľa neho nesmie byť motivované osobnými záujmami úzkej skupiny ľudí, ale má byť verejným záujmom.„Vládou navrhované zmeny, žiaľ, nemožno považovať za spravodlivú reformu, keďže znižovanie trestov spolu s inými, na mieru šitými zmenami, môže viesť k faktickej dekriminalizácii korupcie a iných závažných foriem ekonomickej kriminality,“ upozornil Karas. Ako kresťanskí demokrati spresnili, ich návrhy sú stručným výberom komplexných pripomienok, ktoré v najbližších dňoch predložia do Národnej rady SR Ako Karas spresnil, KDH navrhuje primerane zvýšiť hranice škody, ktoré reflektujú na dlhodobú infláciu, avšak súčasne umožnia spravodlivé potrestanie vážnych foriem kriminality. Kresťanskí demokrati navrhujú tiež úpravu dĺžky premlčania trestného stíhania, ktoré by neznamenalo generálnu amnestiu veľkým skupinám podozrivých. Ďalej je to ponechanie súčasných dôvodov pre prerušenie plynutia premlčacej lehoty tak, aby štát nepodporoval recidívu. KDH ďalej uviedlo, že navrhujú aj zmeny v trestných sadzbách korupcie.„Aby vážnejšie formy prijímania úplatku boli postihované prísnejšie. Nie je možné, aby prijatie polmiliónového úplatku bolo možné vyriešiť symbolickými trestami," dodalo KDH, ktoré navrhuje aj čiastočné zvýšenie niektorých navrhovaných trestných sadzieb, ktoré by boli vo výsledku výrazne nižšie ako v súčasnosti a stále umožnia spravodlivé potrestanie.„Osobitne sa to týka machinácii vo verejnom obstarávaní a poškodzovaní finančných záujmov EÚ, kde má mať príslušnosť Úrad európskej prokuratúry," spresnilo KDH.KDH ďalej navrhuje, že účinná ľútosť, teda možnosť vykúpiť sa uhradením škody, sa pri daňových trestných činoch nesmie vzťahovať na organizovanú kriminalitu.„Súhlasíme s tým, že podnikatelia by nemali byť tvrdo kriminalizovaní len za to, ak dôjde k nezrovnalostiam pri výklade daňových predpisov. Nesmieme však pomáhať tým, ktorí systémovo okrádajú štát na daniach ako súčasť organizovanej mafie," dodali kresťanskí demokrati. KDH navrhuje aj vypustenie nedbanlivostného trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev.V zmysle zníženia mnohých trestov a presunu postihov do priestupkovej roviny navrhuje KDH aspoň v prípade mladistvých doplnenie drogového priestupku a nevyhnutnej starostlivosti v rámci probácie a mediácie.„Cieľom, najmä pri mladistvých, nemá byť len postih, ale najmä pomoc a prevencia ďalšieho páchania priestupkov a trestných činov," priblížili kresťanskí demokrati.