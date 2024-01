Sulík: Žilinkovi nezáleží na spravodlivosti, inak by nedovolil takýto rozklad právneho štátu na Slovensku

Žilinkovi nezáleží na spravodlivosti

Kritika zásadnej zmeny Trestného zákona

19.1.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku , aby tak, ako požiadal o vystúpenie v parlamente v súvislosti s reedukačnými centrami, vystúpil aj v súvislosti s novelou Trestného zákona a zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry Liberáli to uvádzajú v stanovisku s tým, že Žilinka pri radikálnom znižovaní trestov a rušení špeciálnej prokuratúry trestuhodne mlčí.„Miesto toho, aby k celej problematike zaujal odborné stanovisko, absurdne a za zatvorenými dverami spolu s Petrom Pellegrinim Borisom Suskom finguje medzirezortné pripomienkové konanie. Marošovi Žilinkovi nezáleží na spravodlivosti, inak by nedovolil takýto rozklad právneho štátu na Slovensku," uviedol predseda SaS Ak podľa neho dokázal generálny prokurátor požiadať o mimoriadne vystúpenie v parlamente v súvislosti s reedukačnými centrami, mal by tak spraviť aj v prípade novely Trestného zákona a rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry.Liberáli v tejto súvislosti očakávali, že sa generálny prokurátor ozve hneď po tom, ako vláda predložila svoje návrhy v skrátenom legislatívnom konaní do parlamentu.„Mal to byť hlas Maroša Žilinku, generálneho prokurátora, ktorý sme mali ako prvý počuť s tvrdou kritikou zásadnej zmeny Trestného zákona a rušenia jeho inštitúcie bez riadneho legislatívneho procesu. Konanie vlády je neakceptovateľné, ale o to viac je poburujúce mlčanie generálneho prokurátora,“ doplnila poslankyňa Mária Kolíková Generálny prokurátor Maroš Žilinka požiadal predsedu parlamentu Petra Pellegriniho ( Hlas-SD ) o vystúpenie v pléne Národnej rady. Dôvodom sú vážne a rozsiahle poznatky o porušovaní práv maloletých v špeciálnych zariadeniach.Žilinka predsedovi parlamentu zároveň doručil materiál „Zhodnotenie Generálnej prokuratúry SR o stave zákonnosti v reedukačných centrách“.