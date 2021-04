KDH predstavilo nové logo i víziu, od Hegerovej vlády žiada dokončenie zmeny volebného systému

Víziu stavajú na troch pilieroch

Ľudia strácajú dôveru v štát

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiada vládu, aby dokončila zmenu volebného systému a opätovne zaviedla systém ôsmich volebných obvodov. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal predseda hnutia Milan Majerský . KDH zároveň v tejto súvislosti vyzvalo vládu, aby posilnila kompetencie a finančnú samostatnosť samosprávnych krajov.Hnutie v piatok predstavilo aj nové logo a svoju víziu. Členovia KDH považujú tieto zmeny za začiatok prípravy na voľby do Národnej rady SR (NR SR) v roku 2024. Novú víziu hnutia stavajú kresťanskí demokrati na troch pilieroch – obnove dôvery obyvateľov v štát, na blízkosti politikov k ľuďom a na dôstojnom živote obyvateľov Slovenska. Zmeny chce KDH dosiahnuť prostredníctvom decentralizácie štátnej moci.„Takmer jedna pätina všetkých poslancov v NR SR sú ľudia priamo z Bratislavy. Ľudí by mali v NR SR zastupovať zástupcovia všetkých regiónov, od východu až na západ,“ povedal Majerský. KDH preto chce, aby mali väčšiu moc v rukách starostovia a primátori či župani, ktorí sú ľuďom v regiónoch bližšie.Ľudia podľa Majerského strácajú dôveru v štát, ktorú možno obnoviť iba poctivou a odbornou prácou. Za potrebné preto považuje to, aby bol štát schopný udržať na Slovensku aj odborníkov, ktorí aktuálne pracujú v zahraničí.KDH je mimoparlamentným politickým hnutím počas posledných dvoch volebných období. Vo voľbách do NR SR vo februári 2020 získalo 4,65-percentnú voličskú podporu.