KDH: S rozšírením wi-fi treba dbať na ochranu pred morálnym ohrozením

Bratislava 16. augusta (TASR) – V súvislosti s národným projektom Wifi pre teba kresťanskí demokrati apelujú na vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD), aby zaistil bezpečné pripojenie do verejnej siete a ochránil deti a mladistvých pred morálnym ohrozením. Médiá o tom vo štvrtok informovalo mimoparlamentné KDH.Členka predsedníctva strany, Renáta Ocilková, chce od vicepremiéra, aby od poskytovateľov internetových služieb žiadal zablokovanie internetových stránok, ktoré by mohli šíriť nebezpečný obsah za verejné peniaze.konkretizovala.Podpredseda vlády by s rozšírením voľnej wi-fi mal v prvom rade dbať na morálnu ochranu spoločnosti, uzavrela Ocilková.