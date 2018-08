Po augustovej invázii mali Východoslovenské noviny aj biele miesta

Na jednu nočnú službu v tlačiarni vo Východoslovenských novinách si Jozef Hrubovčák (na snímke) spomína aj po 50 rokoch. Keď svojím podpisom v noci z 20. na 21. augusta 1968 odobril vydanie ďalšieho čísla novín, netušil, že ráno bude vyzerať inak. Košice, 16. augusta 2018. Foto: TASR/Diana Semanová Foto: TASR/Diana Semanová

Košice 16. augusta (TASR) - Na jednu nočnú službu v tlačiarni vo Východoslovenských novinách si Jozef Hrubovčák spomína aj po 50 rokoch. Keď svojím podpisom v noci z 20. na 21. augusta 1968 odobril vydanie ďalšieho čísla novín, netušil, že ráno bude vyzerať inak.povedal pre TASR bývalý novinár a spisovateľ Hrubovčák. Ako priblížil, vedľa stojaceho muža sa opýtal, čo sa deje, ten mu odpovedal, že prišli Rusi - vraj ochrániť Slovákov pred kapitalizmom.opísal Hrubovčák.Ako povedal, keď vystúpil v Humennom, ľudia sa v meste zhlukovali a na námestí bolo plno tankov, boli aj na kalvárii.povedal s tým, že každý bol z neohláseného príchodu toľkých vojsk zdesený.Ráno si v novinovom stánku všimol, že Východoslovenské noviny nevyzerajú tak, ako ich v noci odobril na tlač. Priblížil, že na prvej strane bolo Vyhlásenie predsedníctva ÚV KSČ k situácii v štáte, a preto volal šéfredaktorovi do Košíc.povedal Hrubovčák.Spresnil, že sa organizovali aj demonštrácie a správy o nich zverejňovali vo Východoslovenských novinách." uviedol s tým, že v jednom čísle zostali v novinách nevyplnené miestavysvetlil.Hrubovčák pripomenul, že cenzori už chodili do redakcie častejšie a protestovali proti viacerým článkom, preto Východoslovenské noviny tlačili tajne v okresných mestách a distribuovali ich zadarmo.povedal s tým, že sám mal problém za zverejnený článok napísaný jeho nadriadeným, ktorého zaň vylúčili z KSS a preradili na nižšiu hospodársku hodnosť.dodal.Hrubovčák bol kritizovaný za zverejnenie negatívnych ohlasov na inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšieho Československa. Ako novinár bol neskôr rehabilitovaný.