KDH spúšťa veľkú výsadbu stromov: Plníme sľub voličom, za každý hlas jeden nový strom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.10.2021 (Webnoviny.sk) -"KDH dalo pred voľbami do NR SR ešte ústami môjho predchodcu sľub vysadiť jeden nový strom za každý jeden hlas. Slovo KDH platí. Počas aktuálneho volebného obdobia chceme vysadiť spolu 134 099 stromov a začíname tento víkend," uviedol predseda KDH"Roky sme svedkami početných diskusií o tom, ako je treba chrániť životné prostredie. Rozprávať však nestačí. Rozhodli sme sa inšpirovať Slovensko výsadbou stromov, aby sme ľudí pozvali k zodpovednosti za našu krajinu i za životy tých, čo prídu po nás," vysvetľuje. K celoslovenskej akcii s názvom "Zasadení do prírody" podľa neho KDH povzbudila aj nedávna návšteva pápeža Františka a jeho neúnavná rétorika v environmentálnej oblasti.Výsadbu stromov budú realizovať regionálne štruktúry KDH. ,,Prvý októbrový víkend začíname v Selciach pri Banskej Bystrici so sadením dvojmetrových hrabov. V Hornom Sŕní v okrese Trenčín to budú dubové výhonky," približuje Čaučík najbližšie akcie. Štafetu výsadby nových stromov následne plánujú prebrať aj v Šali, Nitre, Košiciach, Svidníku, Trnave i v ďalších slovenských mestách.,,Máme dlh voči prírode, ktorý sa nám neraz vracia aj v podobe nepredvídateľných dôsledkov zmeny klímy. Ak s tým však vie niekto niečo urobiť, tak sme to my tu a teraz. Chceme aj symbolicky ukázať, že našu budúcnosť máme vo vlastných rukách," uzatvára Čaučík s tým, že výsadbe stromov sa chce hnutie v regiónoch venovať dlhodobo.Informačný servis