Bude návrh o odvolaní vlády v parlamente prednášať Blaha? Pellegrini sa nebude hádzať o zem a odmietať trápne a neférové ponuky Fica

1.10.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) „sa nebude hádzať o zem a odmietať trápne a dosť neférové ponuky“ od strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) na poskytnutie potrebných podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze o odvolaní vlády.Hlas-SD preto prijme podmienku, aby návrh na mimoriadnej schôdzi odôvodnil poslanec Smeru-SD Ľuboš Blaha , hoci iniciátorom schôdze je Hlas-SD. Na tlačovej besede to v piatok uviedol jeho predseda Peter Pellegrini. „Nech sa páči, nech nám Smer tých 26 podpisov dá a kľudne nech si to v pléne prednáša aj Ľuboš Blaha, ak toto je jediná ješitná a trápna podmienka strany Smer,“ vyhlásil Pellegrini. Dodal, že je mu jedno, kto sa postaví za rečnícky pult a že predstavitelia Hlasu-SD budú na diskusiu dobre pripravení. Pellegrini zdôraznil, že vláde treba vystaviť účet a takúto schôdzu parlamentu absolvovať.V uplynulých dňoch sa udiali mimoriadne schôdze národnej rady v réžii Smeru-SD. Najskôr to bola odkladaná schôdza o odvolávaní Romana Mikulca z funkcie ministra vnútra a potom schôdza o cenách energií. Ďalšie opozičné schôdze o cenách potravín, stabilizácii verejných financií a o stave zdravotníctva sa neuskutočnili, pretože vládne strany neschválili ich program.