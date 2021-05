KDH: Stovkám podnikateľov v stavebníctve hrozí krach alebo prepúšťanie, ohrozené môžu byť tisícky miest

Alarmujúca situácia na trhu

Je potrebné konať rýchlo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.5.2021 (Webnoviny.sk) - Stovkám malých i veľkých podnikateľov v slovenskom stavebníctve hrozí krach alebo prepúšťanie. Nedokážu totiž postaviť diela za zazmluvnené ceny vo verejných obstarávaniach.Dôvodom je neúmerný rast cien stavebných materiálov v dôsledku koronakrízy vo výške od 20 až do 100 percent. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Okrem podnikateľských subjektov sú ohrozené dlhoročne plánované stavby najvyššieho významu, ako sú dôležité cestné komunikácie či nemocničné oddelenia.„Situácia na stavebnom trhu je alarmujúca a môže položiť na kolená malých živnostníkov i veľké podniky, ktoré boli úspešné vo verejných obstarávaniach. Veľmi dlhá doba trvania verejných súťaží, ale aj nepredvídateľný vývoj cien v dôsledku pandémie a iných faktorov masovo znemožňujú zhotoviť diela za zazmluvnené ceny a dôsledky môžu byť katastrofálne," upozorňuje podpredseda KDH Igor Janckulík Ako zdôrazňuje, za súčasným stavom stoja dva faktory. Dlhé procesy verejného obstarávania a náhly a neúmerný nárast cien niektorých materiálov v ostatnom období.Zhotovitelia, ktorí si po vysúťažení a podpise zmluvy oficiálne prevzali dielo a s ním zodpovednosť za vyhotovenie v stanovenom harmonograme a dohodnutej cene, ho musia dokončiť, hoci to vzhľadom na enormný nárast cien nedokážu a hrozí im kolaps.Tí zhotovitelia, ktorí ešte nepodpísali zmluvu o dielo, môžu od zákazky odstúpiť, čím sa daná stavba odsunie znova o mesiace až roky. Napriek tomu, že má zabezpečené aj potrebné financovanie.„V takejto krízovej situácii by mal pomôcť štát. Je treba urýchlene nájsť mechanizmus, ktorý pomôže komplexne vyriešiť obrovský problém, do ktorého sa dostali zamestnávatelia i zamestnanci bez vlastného zavinenia. Problém sa každým dňom prehlbuje a ohrozené sú stovky stavieb a tisícky pracovných miest," apeluje Janckulík.Kľúčové je podľa neho konať rýchlo, ale zároveň tak, aby riešenie neohrozilo verejných obstarávateľov, ktorými sú v prevažnej miere obce, mestá či samosprávne kraje.