Petržalka aj s pomocou dobrovoľníkov začala s odstraňovaním nelegálnej skládky na Kaukazskej ulici

22.5.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislavská Petržalka začala s odstraňovaním nelegálnej skládky na Kaukazskej ulici. „Petržalka, hlavné mesto a dobrovoľníci spojili sily a zrealizovali jarné upratovanie na Kaukazskej ulici. V ničení tunajších nelegálnych skládok budeme pokračovať postupne," informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková Tento týždeň uskutočnili veľké upratovanie na jednom z najviac znečistených úsekov v Petržalke, na Kaukazskej ulici, konkrétne v priestore v blízkosti petržalského cintorína.Akcia bola organizovaná zo strany mestskej časti v spolupráci s hlavným mestom, Komunálnym podnikom Bratislava a dobrovoľníkmi. „Vďaka technike a nasadeniu sa podarilo stanovené skládky vyčistiť do piatich hodín," doplnila.Postupne zvážaný odpad sa hromadil na viacerých miestach, kde bol z dôvodu bujnej vegetácie obmedzený prístup.„Napriek tomu sa podarilo naplniť odpadom až tri 11-kubíkové kontajnery a tri 7-kubíkové kontajnery," uviedla Halašková a dodala, že počas upratovania vyzbierali komunálny aj stavebný odpad, ale aj množstvo pneumatík.„Najviac podnetov znečistenia eviduje mestská časť práve v tejto oblasti, kde vodiči motorových vozidiel či iní nezodpovední návštevníci okolia odhadzujú odpad zo stavebných úprav svojich domácností,“ doplnila vedúca oddelenia životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.Hlavné mesto zabezpečilo prostredníctvom svojej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) pristavenie troch veľkokapacitných kontajnerov.Zároveň zapojilo do sanácie skládok aj mestský Komunálny podnik Bratislava, ktorý zabezpečil napĺňanie kontajnerov, či už prostredníctvom ručných pracovníkov alebo nakladača.„Lokalita za petržalským cintorínom patrí k najväčším skládkam v Petržalke. Preto veľmi pozitívne vnímam spoluprácu s magistrátom hlavného mesta. Verím, že sa nám postupne podarí vyčistiť celý úsek a zabezpečiť aj preventívne opatrenia tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu znečisťovaniu,“ skonštatovala zástupkyňa starostu Petržalky Jana Hrehorová.Problémom na Kaukazskej ulici sú aj príbytky ľudí bez domova, v okolí ktorých sa hromadí odpad. „Jedna z týchto skládok ešte na mieste ostala a bude sa odstraňovať dodatočne. S ľuďmi bez domova, ktorí sa tu nachádzajú, bude komunikovať sociálne oddelenie mestskej časti," vysvetlila Halašková.Pred akciou Petržalka začala komunikovať s vlastníkmi pozemku aj o možnostiach spolupráce, ktorá by mohla prispieť k zamedzeniu tvorby nelegálne uloženého odpadu.„Keďže čistenie lokality bude ešte pokračovať, budeme sa zameriavať primárne na tie, ktoré bývali najviac znečisťované,“ uviedla vedúca referátu čistoty a poriadku Lenka Špodová. V tomto prípade pôjde o oblasť za petržalským cintorínom pri výjazde na Bratskú ulicu.