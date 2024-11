KDH varuje pred návratom k totalitným praktikám, nepáči sa mu zákaz hlasovania o opozičných zákonoch (video)

Vláda pustoší krajinu

S krokmi Fica a jeho vlády nesúhlasíme

7.11.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vo štvrtok upozornilo na zmenu politického kurzu kabinetu Roberta Fica smerom k autoritárskym praktikám, ktoré podľa nich ohrozujú získané slobody po Nežnej revolúcii v roku 1989."Pri príležitosti osláv 35. výročia Nežnej revolúcie KDH považuje za veľmi dôležité poukázať na isté tendencie vládnej koalície. Slovensko je parlamentná demokracia a NR SR býva, žiaľ, často ochromená. Pri absencii predsedu parlamentu neexistuje vyvážená politická diskusia v našom zákonodarnom zbore, a to tak v pléne, ako aj vo výboroch, ktorých otvorenie často koalícia blokuje. Koaličná dohoda, ktorá zakazuje poslancom za koalíciu hlasovať často aj o dobrých zákonoch z dielne opozície, je ďalším dôkazom nedemokratického, ale autokratického spôsobu vládnutia," vyhlásil predseda KDH Milan Majerský KDH kritizovalo vládnu koalíciu za praktiky ako blokovanie diskusie v NR SR a nerešpektovanie opozície. Ďalšia kritika smeruje k autoritárskym praktikám vlády, ako sú amnestie pre vybraných ľudí a kontroverzná novela Trestného zákona Podpredseda KDH Viliam Karas zdôraznil, že vláda svojou politikou pustoší krajinu a vyháňa z nej mladé generácie."KDH tak, ako bolo pri nápravách škôd spôsobených mečiarizmom, je pripravené naprávať aj škody spôsobené štvrtou Ficovou vládou,Podpredseda KDH Marián Čaučík označil zmier s Andrejom Babišom , ktorý bol Ústavom pamäti národa označený ako agent ŠtB, za dehonestáciu všetkých obetí komunistického režimu.Poslanec František Mikloško kritizoval premiéra Roberta Fica za jeho rozhovor pre ruskú televíziu Rossija 1 a vyjadril obavy z možného vládneho obratu k Rusku."Slovensko patrí do západnej civilizácie a my s krokmi Roberta Fica a jeho vlády nesúhlasíme,"