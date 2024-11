Koalícia obmedzila právo na prístup k informáciám, podľa PS je novela infozákona ústavne sporná

Neexistujúce lehoty

Ostrá kritika

Vysoké riziko zneužívania

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.11.2024 (SITA.sk) - Novela infozákona, ktorá vo štvrtok bola v NR SR schválená hlasmi poslancov vládne koalície, je nielen ústavne sporná, ale aj právne chybná. Zároveň obmedzuje právo na prístup k informáciám. Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) , ktoré vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho , aby novelu vetoval.„Spoplatniť chcú 'mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií', no nepíšu, v akých situáciách je to možné využiť. Ľuďom a inštitúciám, ktoré sú povinné odpovedať, úplne otvárajú priestor na svojvoľnosť. A ani sa tým netaja,“ uviedla predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková (PS).Ako ďalej poukázala, novela umožňuje voči poplatku namietať, no neexistujú nijaké lehoty o podaní ani rozhodnutí o námietke.„Na túto chybu sme koalíciu opakovane upozorňovali, ale neopravili ju. Už len čerešničkou na torte je bezdôvodné predĺženie lehoty na vybavenie infožiadostí z ôsmich na 12 pracovných dní,“ dodala.Poslankyňa zdôraznila, že ľudia majú právo vedieť, ako štát nakladá s ich daňami a ako si plní svoje zákonné povinnosti.Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová ostro kritizuje schválenú novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú predložili poslanci za Slovenskú národnú stranu (SNS) . „Vládna koalícia schválila drastické obmedzenie základného práva ľudí na informácie,“ uviedla.Novela bola podľa Remišovej predložená ako poslanecký návrh bez možnosti verejnej diskusie a dáva štátnym úradom možnosť svojvoľne spoplatniť akúkoľvek informáciu, ktorú si od nich občania vypýtajú.V praxi to znamená, že väčšina občanov nemá v čase zvyšujúcej sa dražoby peniaze na to, aby platili ešte aj za informácie, na ktoré majú právo. Zároveň novela zákona neupravuje ani lehoty na rozhodnutia, ani presne nedefinuje, za aký rozsah už musí občan platiť a za aký ešte nie, občan je ponechaný na svojvôľu štátnych orgánov.„Navyše, poslanci vládnej koalície za SNS na poslednú chvíľu predložili pozmeňujúci návrh zákona, ktorý nebol prednesený v súlade s Rokovacím poriadkom, čo však predsedajúci parlamentu Peter Žiga hrubo odignoroval,“ poukázala Remišová.Podčiarkla, že práve vďaka slobodnému prístupu k informáciám sa podarilo odhaliť mnohé kauzy a podvody a zachrániť pre krajinu stámilióny eur, ako to bolo napríklad pri kauze Plavčanových eurofondov.Upozorňuje na vysoké riziko zneužívania novely predstaviteľmi vládnej koalície, keďže podľa nej už dnes niektoré rezorty zákon o slobodnom prístupe k informáciám vedome porušujú. Pri ministroch, ktorí porušujú zákon, sa plánuje obrátiť na súd.