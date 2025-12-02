|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 2.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bibiána
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. decembra 2025
KDH varuje pred otváraním Benešových dekrétov, odmieta aj návrh SaS o nadradenosti práva Únie
Návrh Progresívneho Slovenska v súvislosti s Benešovými dekrétmi podľa Kresťanskodemokratického hnutia ohrozuje pokojné ...
Zdieľať
2.12.2025 (SITA.sk) - Návrh Progresívneho Slovenska v súvislosti s Benešovými dekrétmi podľa Kresťanskodemokratického hnutia ohrozuje pokojné spolunažívanie na Slovensku. Návrh SaS zakotviť do Ústavy SR nadradenosť európskeho práva nad slovenským právnym poriadkom zasa ohrozuje suverenitu štátu.
Predseda KDH Milan Majerský zdôraznil, že Slovensko v čase rastúcej polarizácie potrebuje pokoj, zodpovednosť a spoluprácu, nie témy, ktoré rozdúchavajú napätie. „Ak dnes niekto po 80 rokoch otvára staré krivdy, môže narušiť samotné základy spolupráce a porozumenia v krajine. Jedna krivda nemôže byť riešená ďalšou krivdou. Potrebujeme partnerstvo, nie návraty do bolestivých období, ktoré môžu spôsobiť nové rany,“ povedal na tlačovej konferencii predseda kresťanských demokratov.
Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa téma Benešových dekrétov bola v slovenskom právnom poriadku uzavretá a jej otváranie má potenciál destabilizovať spoločnosť a spôsobiť chaos v majetkových vzťahoch. „Benešove dekréty sú historickým výsledkom povojnovej situácie a sú súčasťou našej štátnosti aj územnej celistvosti. Otvárať túto tému dnes znamená dávať otáznik nad vlastníctvom státisícov ľudí na južnom Slovensku,“ povedal Karas. Zároveň dodal, že aktuálne problémy vznikajú nie z existencie dekrétov, ale z chýb štátnych orgánov, najmä Slovenského pozemkového fondu.
KDH zároveň odmietlo aj návrh SaS zakotviť nadradenosť práva EÚ nad Ústavou SR. Majerský zdôraznil, že hoci sa KDH jednoznačne hlási k členstvu v Európskej únii a podporilo aj sprísnenie podmienok prípadného vystúpenia, návrh SaS ide ďaleko za rámec zdravého fungovania členského štátu. „SaS sa v tomto mýli. Takéto ustanovenie by znamenalo rezignáciu na našu identitu, štátnosť a suverenitu. Slovensko by sa stalo malou lokálnou župou v rámci Únie bez práva posúdiť, čo je ešte v jeho kompetencii,“ povedal Majerský.
Zdroj: SITA.sk - KDH varuje pred otváraním Benešových dekrétov, odmieta aj návrh SaS o nadradenosti práva Únie © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda KDH Milan Majerský zdôraznil, že Slovensko v čase rastúcej polarizácie potrebuje pokoj, zodpovednosť a spoluprácu, nie témy, ktoré rozdúchavajú napätie. „Ak dnes niekto po 80 rokoch otvára staré krivdy, môže narušiť samotné základy spolupráce a porozumenia v krajine. Jedna krivda nemôže byť riešená ďalšou krivdou. Potrebujeme partnerstvo, nie návraty do bolestivých období, ktoré môžu spôsobiť nové rany,“ povedal na tlačovej konferencii predseda kresťanských demokratov.
Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa téma Benešových dekrétov bola v slovenskom právnom poriadku uzavretá a jej otváranie má potenciál destabilizovať spoločnosť a spôsobiť chaos v majetkových vzťahoch. „Benešove dekréty sú historickým výsledkom povojnovej situácie a sú súčasťou našej štátnosti aj územnej celistvosti. Otvárať túto tému dnes znamená dávať otáznik nad vlastníctvom státisícov ľudí na južnom Slovensku,“ povedal Karas. Zároveň dodal, že aktuálne problémy vznikajú nie z existencie dekrétov, ale z chýb štátnych orgánov, najmä Slovenského pozemkového fondu.
KDH zároveň odmietlo aj návrh SaS zakotviť nadradenosť práva EÚ nad Ústavou SR. Majerský zdôraznil, že hoci sa KDH jednoznačne hlási k členstvu v Európskej únii a podporilo aj sprísnenie podmienok prípadného vystúpenia, návrh SaS ide ďaleko za rámec zdravého fungovania členského štátu. „SaS sa v tomto mýli. Takéto ustanovenie by znamenalo rezignáciu na našu identitu, štátnosť a suverenitu. Slovensko by sa stalo malou lokálnou župou v rámci Únie bez práva posúdiť, čo je ešte v jeho kompetencii,“ povedal Majerský.
Zdroj: SITA.sk - KDH varuje pred otváraním Benešových dekrétov, odmieta aj návrh SaS o nadradenosti práva Únie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Matovičovo hnutie nie je antikorupčné, tvrdí poslanec Hlasu Svoboda a poukazuje na konflikt záujmov
Matovičovo hnutie nie je antikorupčné, tvrdí poslanec Hlasu Svoboda a poukazuje na konflikt záujmov
<< predchádzajúci článok
Putin: Ak Európa chce vojnu s Ruskom, my sme pripravení
Putin: Ak Európa chce vojnu s Ruskom, my sme pripravení