Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bibiána
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

02. decembra 2025

Putin: Ak Európa chce vojnu s Ruskom, my sme pripravení


Tagy: Európa ruské vyhrážky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ruský vodca Vladimir Putin vyhlásil, že Rusko je „pripravené“ na vojnu, ak si ju Európa želá. Pred utorkovou schôdzkou s americkými vyslancami Putin Európu ...



Zdieľať
russia_putin_53208 676x451 2.12.2025 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin vyhlásil, že Rusko je „pripravené“ na vojnu, ak si ju Európa želá. Pred utorkovou schôdzkou s americkými vyslancami Putin Európu obvinil zo snahy sabotovať dohodu o ukrajinskom konflikte „Neplánujeme ísť do vojny s Európou, ale ak Európa chce a začne, sme pripravení hneď teraz,“ povedal Putin pred rokovaním s americkým vyslancom Stevom Witkoffom a zaťom prezidenta Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom.


Očakáva sa, že Witkoff a Kushner Putinovi predstavia novú verziu amerického plánu na ukončenie vojny, ktorý bol vypracovaný v posledných dňoch po tom, ako skoršia verzia vyvolala v Kyjeve a inde v Európe obavy, že robí Moskve príliš veľa ústupkov.

Ukrajinská delegácia by sa mohla stretnúť s Witkoffom a Kushnerom už v stredu, pravdepodobne v Bruseli, povedal agentúre AFP vysokopostavený predstaviteľ Kyjeva.

USA chcú „po stretnutí“ s Putinom „priamo podať správu nám“, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas návštevy Írska. Akýkoľvek plán však musí skutočne ukončiť vojnu natrvalo a nielen viesť k prerušeniu ničivých bojov, ktoré sa začali ofenzívou Moskvy vo februári 2022, vyhlásil. „Našou spoločnou úlohou je ukončiť vojnu, nielen dosiahnuť prerušenie bojov,“ dodal Zelenskyj a poznamenal: „Je potrebný dôstojný mier.“

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Putin: Ak Európa chce vojnu s Ruskom, my sme pripravení © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európa ruské vyhrážky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
KDH varuje pred otváraním Benešových dekrétov, odmieta aj návrh SaS o nadradenosti práva Únie
<< predchádzajúci článok
Krajský súd ma vypne, tvrdí Drlička. Exriaditeľ SND sa musí zdržať vyjadrení na adresu Šimkovičovej

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 