Utorok 2.12.2025
Meniny má Bibiána
Denník - Správy
02. decembra 2025
Putin: Ak Európa chce vojnu s Ruskom, my sme pripravení
Ruský vodca Vladimir Putin vyhlásil, že Rusko je „pripravené“ na vojnu, ak si ju Európa želá. Pred utorkovou schôdzkou s americkými vyslancami Putin Európu ...
2.12.2025 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin vyhlásil, že Rusko je „pripravené“ na vojnu, ak si ju Európa želá. Pred utorkovou schôdzkou s americkými vyslancami Putin Európu obvinil zo snahy sabotovať dohodu o ukrajinskom konflikte „Neplánujeme ísť do vojny s Európou, ale ak Európa chce a začne, sme pripravení hneď teraz,“ povedal Putin pred rokovaním s americkým vyslancom Stevom Witkoffom a zaťom prezidenta Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom.
Očakáva sa, že Witkoff a Kushner Putinovi predstavia novú verziu amerického plánu na ukončenie vojny, ktorý bol vypracovaný v posledných dňoch po tom, ako skoršia verzia vyvolala v Kyjeve a inde v Európe obavy, že robí Moskve príliš veľa ústupkov.
Ukrajinská delegácia by sa mohla stretnúť s Witkoffom a Kushnerom už v stredu, pravdepodobne v Bruseli, povedal agentúre AFP vysokopostavený predstaviteľ Kyjeva.
USA chcú „po stretnutí“ s Putinom „priamo podať správu nám“, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas návštevy Írska. Akýkoľvek plán však musí skutočne ukončiť vojnu natrvalo a nielen viesť k prerušeniu ničivých bojov, ktoré sa začali ofenzívou Moskvy vo februári 2022, vyhlásil. „Našou spoločnou úlohou je ukončiť vojnu, nielen dosiahnuť prerušenie bojov,“ dodal Zelenskyj a poznamenal: „Je potrebný dôstojný mier.“
