KDH vyzvalo vládu, aby zriadila krízový štáb. Matovičov prorodinný balíček považuje za deravý a príliš nákladný

Krízový plán štátu

Nepodarený protiinflačný zákon

29.5.2022 (Webnoviny.sk) - V časoch, keď Slovensko sužuje energetická kríza a ľudí trápi strmý rast cien, musí vláda konať s väčšou váhou. Po zasadnutí celoslovenskej rady to vyhlásilo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), podľa ktorého sú doteraz prijaté vládne opatrenia nedostatočné alebo jednoducho chýbajú. O stanovisku KDH informovala jeho hovorkyňa Lenka Halamová „Slovensko zápasí nielen s vysokými cenami energií, ale hrozí mu aj ich nedostatok. Opakovane žiadame, aby vláda urýchlene zriadila krízový štáb pre energie, dodávky plynu, ropy a diverzifikáciu. Ten by mal predložiť krízový plán štátu,“ apeloval predseda KDH Milan Majerský Krízový štáb by mal podľa neho prísť so scenármi v prípade náhleho odpojenia od ruských zdrojov a so záväzným postupom, ako do budúcna urýchlene diverzifikovať dodávky energonosičov na Slovensko.KDH ako prorodinné hnutie oceňuje, že vláda prijala balíček pomoci rodinám, no nepovažuje ho za skutočné opatrenie proti zvýšenej inflácii.„K podpore rodín malo dôjsť už skôr, bez ohľadu na zdražovanie, lebo rodiny tvoria základ našej spoločnosti,“ zdôraznil Majerský.Ekonomický expert KDH Jozef Hajko upozornil, že zvýšenie daňového bonusu a rodinných prídavkov je nedotiahnuté. „Bonus sa v plnej miere uplatní iba od určitého príjmu, niektoré rodiny ním budú dokonca tratiť a rodinné prídavky sa dostanú aj k tým, ktorí to súrne nepotrebujú. To do budúcna trvalo zaťaží výdavky štátneho rozpočtu,“ vysvetlil Hajko.