KDH vyzýva Čaputovú na zvolanie okrúhleho stola k zmene volebného systému, samosprávy by mali byť váženým partnerom štátu

1.2.2022 (Webnoviny.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zvolala stretnutie relevantných politických strán a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia krajov SK8 k zmene volebného systému. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa KDH Lenka Halamová.KDH, ktoré dlhodobo presadzuje osem volebných obvodov pre voľby do parlamentu, pripomenulo nedávny apel prezidentky prizvať samosprávy k rozhodovaniu o vážnych témach, ktoré sa ich týkajú.„Zmena volebného systému tak, aby mali ľudia v parlamente rovnomerne a spravodlivo zástupcov všetkých regiónov, je takouto vážnou témou, pri ktorej by samosprávy mali byť váženým partnerom štátu. Sme presvedčení, že stretnutie iniciované prezidentkou SR môže diskusiu posunúť dopredu,“ povedal predseda KDH Milan Majerský.Na stretnutí by podľa KDH mali byť prítomné všetky relevantné politické strany a hlavní iniciátori zmeny volebného systému z jedného na osem volebných obvodov, teda KDH a ZMOS. Chýbať by nemali ani podporovatelia myšlienky vrátane SK8.„Národný parlament musí zastupovať ľudí z celého Slovenska, teda spravodlivo proporčne a občania majú mať možnosť zvoliť si poslanca zo svojho regiónu. Politici tak budú mať s ľuďmi osobnejší vzťah aj väčšiu zodpovednosť,“ zdôraznil Majerský. Zákon ešte z čias Vladimíra Mečiara podľa neho dnes už nezodpovedá realite.Kresťanskí demokrati upozornili, že dnes sú politické elity neraz odtrhnuté od reálneho života ľudí v regiónoch, k čomu prispieva aj nepomerné zastúpenie, keď tretinu národnej rady tvoria poslanci z Bratislavy.„Bez toho, aby parlament poznal problémy občanov naprieč celou krajinou, ich potom nevie dobre zastupovať a nevidí dôležitosť viac ich počúvať. Je čas zmeniť to,“ apeloval Majerský s tým, že KDH vie poskytnúť odbornú prípravu, aby bol zákon funkčný ihneď.KDH privítalo petíciu ZMOS za viac obvodov. Aby však bola petícia naozaj účinná, hnutie vyzvalo na podporu aj ÚMS a ďalšie subjekty a navrhuje spojiť zber podpisov s komunálnymi a regionálnymi voľbami.