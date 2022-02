V Ždiari odvolali mimoriadnu situáciu pre silný vietor a sneženie, podarilo sa už rozšíriť cesty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.2.2022 (Webnoviny.sk) - V podtatranskej obci Ždiar v Popradskom okrese v utorok dopoludnia o 10:00 odvolajú mimoriadnu situáciu. Pre silný vietor a sneženie, ktoré zasiahli oblasť, ju tam vyhlásili v nedeľu napoludnie. Informoval o tom v utorok agentúru SITA starosta obce Pavel Bekeš.Podľa jeho slov sa krízový štáb po obhliadke dediny zhodol na tom, že situácia už nie je taká vážna. Dočistiť sa tam podarilo všetky chodníky a plochy, podarilo sa tiež rozšíriť cesty. Bekeš poznamenal, že kalamity v Ždiari boli aj predtým a aj takéto počasie k zime patrí. „Pokiaľ by nám situáciu nekomplikovali nedisciplinovaní šoféri, keď nám začalo zafúkavať cesty, tak by sme to zvládali,“ zhodnotil.Na ceste v smere z Poľska sa totiž v nedeľu začali vytvárať kolóny áut s ľuďmi vracajúcimi sa z nákupov alebo lyžovačky, skončili v závejoch. Podľa starostu nerešpektovali výstrahy vydané na daný deň. „Kým sa tieto autá podarilo vyslobodiť, ostatné časti obce nám zafúkalo, takže nám vznikla zbytočná robota,“ dodal.