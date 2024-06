KDH vyzýva koalíciu na urýchlené zvolenie nového predsedu parlamentu. Je pripravené iniciovať mimoriadnu schôdzu (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.6.2024 (SITA.sk) - Vládna koalícia by si mala urýchlene zvoliť predsedu Národnej rady (NR) SR . Uviedo to predseda KDH Milan Majerský v utorok na tlačovom brífingu ako reakciu na nezaradenie bodu parlamentu o zvolení jeho predsedu.„Všetci sme si vedomí toho, že táto krajina nemôže takto fungovať. Na Slovensku nemáme obsadenú druhú najvyššiu ústavnú funkciu predsedu NR SR, a preto musí k zvoleniu urýchlene dôjsť, nakoľko podpredseda nemá všetky jeho kompetencie. Ak vládna koalícia neurobí tento krok, tak budeme iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na zvolenie predsedu parlamentu," informoval Majerský.Poslanec Viliam Karas (KDH) dodal, že aj po bezprecedentnom atentáte na premiéra krajiny Fica je o to väčšou výzvou pre Slovenskú republiku a štátnikov, aby zabezpečili riadny chod ústavných orgánov.„KDH opakovane vyzýva ako aj ostatné opozičné strany, aby koalícia pristúpila k voľbe predsedu NR SR. Zatiaľ sa tak nestalo. Včera nám oznamovali, že dôjde ku koaličnej rade a že dnes príde ako prvý bod programu voľba predsedu parlamentu. Dnes sme sa dozvedeli, že toto rozhodnutie sa odkladá. Na druhej strane ale počujeme o pripravovaných balíkoch ako Lex-atentát a rôznych bezpečnostných opatreniach. Avšak prvou bezpečnostnou otázkou pre každého štátnika SR a každej normálnej fungujúcej krajiny je, aby riadne fungovali inštitúcie a každá inštitúcia mala svojho šéfa," uviedol Karas.Dodal, že KDH začne zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR práve s cieľom, aby sa naplnila literu ústavy, aby parlament rozhodoval o predsedovi. Karas uzavrel, že rovnaký problém majú aj pri Slovenskej informačnej službe SIS ) v otázke šéfa.