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27. septembra 2026

KDH vyzýva na predčasné voľby. Tarabovo odvolanie v parlamente podporí


Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Koaličná zmluva Minister vnútra SR Minister životného prostredia SR Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia Predčasné voľby

KDH bude hlasovať za odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS), ak bude takýto návrh predložený do parlamentu. Podpredseda



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65f5b7bd9931e908949623 676x451 27.9.2026 (SITA.sk) - KDH bude hlasovať za odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS), ak bude takýto návrh predložený do parlamentu.


Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Viliam Karas vyzval koalíciu, aby sa pristúpilo k predčasným voľbám. Koalícia podľa neho stratila väčšinu. KDH bude hlasovať za odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS), ak bude takýto návrh predložený do parlamentu, uviedol v relácia Na telo v televízii Markíza.

Strana Hlas-SD nebude za odvolanie ministra hlasovať, zareagoval predseda tejto strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Uviedol, že by išlo o porušenie koaličnej zmluvy Apeloval aj na Tarabu a predsedu SNS Danka, že keď spolu vydržali tri roky, tak by si mali sadnúť za jeden stôl a dohodnúť sa. „Myslím si, že zodpovednosť je na týchto dvoch pánoch,” uviedol.


Zdroj: SITA.sk - KDH vyzýva na predčasné voľby. Tarabovo odvolanie v parlamente podporí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Koaličná zmluva Minister vnútra SR Minister životného prostredia SR Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia Predčasné voľby
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