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27. septembra 2026

Autobus smerujúci na mníchovský Oktoberfest havaroval, dvaja turisti zahynuli


Tagy: Filipíny Havária autobusu mŕtvi Zranení

Autobus viezol 33 filipínskych turistov z Milána do Mníchova, pri nehode utrpelo ďalších osem ľudí vážne zranenia. Dvaja občania



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germany_bus_crash_43361 676x451 27.9.2026 (SITA.sk) - Autobus viezol 33 filipínskych turistov z Milána do Mníchova, pri nehode utrpelo ďalších osem ľudí vážne zranenia.


Dvaja občania Filipín zahynuli v nedeľu pri nehode autobusu, ktorý viezol turistov na pivný festival Oktoberfest v Mníchove. Ďalších osem ľudí utrpelo vážne zranenia, oznámila nemecká polícia.


Nehoda sa stala približne o 6.00 hod. SELČ na diaľnici pri meste Buchloe v južnom Nemecku. Podľa prvotných zistení zišiel autobus z vozovky a následne sa prevrátil.

Vozidlo si prenajala cestovná spoločnosť a viezlo skupinu 33 filipínskych turistov a dvoch talianskych vodičov na Oktoberfest v Mníchove, uviedla hovorkyňa polície Horného Bavorska.

Autobus vyrazil z Milána a smeroval do bavorskej metropoly. Buchloe leží v oblasti južného Nemecka neďaleko rakúskych hraníc.

Na miesto nehody vyslali veľké množstvo záchranárov a ďalších pohotovostných zložiek. Diaľnicu v dôsledku zásahu uzavreli v oboch smeroch.

Polícia uviedla, že jednou z obetí je 58-ročný muž. Totožnosť druhého človeka, ktorý pri nehode zahynul, zatiaľ nebola potvrdená.

Vyšetrovatelia pokračujú v zisťovaní presnej príčiny, prečo autobus zišiel z vozovky a prevrátil sa.


Zdroj: SITA.sk - Autobus smerujúci na mníchovský Oktoberfest havaroval, dvaja turisti zahynuli © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Filipíny Havária autobusu mŕtvi Zranení
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