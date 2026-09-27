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27. septembra 2026
Autobus smerujúci na mníchovský Oktoberfest havaroval, dvaja turisti zahynuli
Tagy: Filipíny Havária autobusu mŕtvi Zranení
Autobus viezol 33 filipínskych turistov z Milána do Mníchova, pri nehode utrpelo ďalších osem ľudí vážne zranenia. Dvaja občania
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27.9.2026 (SITA.sk) - Autobus viezol 33 filipínskych turistov z Milána do Mníchova, pri nehode utrpelo ďalších osem ľudí vážne zranenia.
Nehoda sa stala približne o 6.00 hod. SELČ na diaľnici pri meste Buchloe v južnom Nemecku. Podľa prvotných zistení zišiel autobus z vozovky a následne sa prevrátil.
Vozidlo si prenajala cestovná spoločnosť a viezlo skupinu 33 filipínskych turistov a dvoch talianskych vodičov na Oktoberfest v Mníchove, uviedla hovorkyňa polície Horného Bavorska.
Autobus vyrazil z Milána a smeroval do bavorskej metropoly. Buchloe leží v oblasti južného Nemecka neďaleko rakúskych hraníc.
Na miesto nehody vyslali veľké množstvo záchranárov a ďalších pohotovostných zložiek. Diaľnicu v dôsledku zásahu uzavreli v oboch smeroch.
Polícia uviedla, že jednou z obetí je 58-ročný muž. Totožnosť druhého človeka, ktorý pri nehode zahynul, zatiaľ nebola potvrdená.
Vyšetrovatelia pokračujú v zisťovaní presnej príčiny, prečo autobus zišiel z vozovky a prevrátil sa.
Zdroj: SITA.sk - Autobus smerujúci na mníchovský Oktoberfest havaroval, dvaja turisti zahynuli © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvaja občania Filipín zahynuli v nedeľu pri nehode autobusu, ktorý viezol turistov na pivný festival Oktoberfest v Mníchove. Ďalších osem ľudí utrpelo vážne zranenia, oznámila nemecká polícia.
Nehoda sa stala približne o 6.00 hod. SELČ na diaľnici pri meste Buchloe v južnom Nemecku. Podľa prvotných zistení zišiel autobus z vozovky a následne sa prevrátil.
Vozidlo si prenajala cestovná spoločnosť a viezlo skupinu 33 filipínskych turistov a dvoch talianskych vodičov na Oktoberfest v Mníchove, uviedla hovorkyňa polície Horného Bavorska.
Autobus vyrazil z Milána a smeroval do bavorskej metropoly. Buchloe leží v oblasti južného Nemecka neďaleko rakúskych hraníc.
Na miesto nehody vyslali veľké množstvo záchranárov a ďalších pohotovostných zložiek. Diaľnicu v dôsledku zásahu uzavreli v oboch smeroch.
Polícia uviedla, že jednou z obetí je 58-ročný muž. Totožnosť druhého človeka, ktorý pri nehode zahynul, zatiaľ nebola potvrdená.
Vyšetrovatelia pokračujú v zisťovaní presnej príčiny, prečo autobus zišiel z vozovky a prevrátil sa.
Zdroj: SITA.sk - Autobus smerujúci na mníchovský Oktoberfest havaroval, dvaja turisti zahynuli © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Filipíny Havária autobusu mŕtvi Zranení
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