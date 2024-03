KDH vyzýva premiéra, aby útokmi na ústavný súd nepokračoval v rozklade fungujúcich inštitúcií

Premiérovi neprináleží kádrovať predsedu ústavného súdu

Slovensko je stále právny štát

„Keby som mal tú právomoc, odvolám ho"

5.3.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva premiéra Roberta Fica , aby nepokračoval v rozklade fungujúcich inštitúcií, ku ktorým nepochybne patrí aj Ústavný súd (ÚS) SR Zdôraznil, že premiérovi neprináleží kádrovať predsedu ústavného súdu, ani ho odvolávať či vyzývať k demisii.„Predpokladom fungovania štátu je to, aby každý verejný funkcionár poznal svoje miesto v systéme a konal v jeho stanovených limitoch. Ak chce premiér Fico prekryť vyhláseniami k ústavnému súdu zlyhanie svojej vlády pri reforme trestnej politiky štátu, tak by si mal vybrať inú tému," uviedol člen vedenia a expert KDH na spravodlivosť Viliam Karas Podľa lídra kresťanských demokratov Milana Majerského hnutie víta informáciu, že novela Trestného zákona spolu s rozhodnutím ÚS SR budú zverejnené v zbierke zákonov pred 15. marcom tak, aby nedošlo k ignorovaniu Ústavy SR a ústavnej kríze.Činnosť ústavného súdu je podľa neho dôkazom toho, že Slovenská republika je ešte stále právny štát, kde funguje právny systém a kde svojvôľa nemá miesto.„Kabinet Roberta Fica si mal priznať chybu a uvedomiť si anomálie novely Trestného zákona, na ktoré sme v opozícii od začiatku upozorňovali. Novela sa mala prijímať po širokej odbornej diskusii pre zvýšenie bezpečnosti všetkých ľudí na Slovensku, a nie za účelom zabezpečiť pre pár vyvolených bezpečnosť a beztrestnosť," uzavrel predseda KDH.Robert Fico v utorok na tlačovej besede povedal, že predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan by mal odstúpiť z funkcie.Dôvodom je podľa neho skutočnosť, že médiá, ktoré sú podľa neho nepriateľské voči vláde, mali rozhodnutie súdu o novele Trestného zákona k dispozícii skôr ako strany v konaní. Podľa Fica by mal Fiačan v tejto súvislosti vyvodiť zodpovednosť.„Keby som mal tú právomoc, odvolám ho," povedal premiér s tým, že ako sudca ÚS SR by Fiačan mohol zostať, nie však na jeho čele, keďže si nevie ustrážiť, čo sa deje na jeho pracovisku.Ako doplnil, touto vecou by sa mal zaoberať aj novozvolený prezident SR, keďže Zuzana Čaputová Fiačana neodvolá.