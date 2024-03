Macron počas návštevy Prahy vyzval západných spojencov, aby neboli „zbabelci“ (foto)

Odpor za otvorenú diskusiu

5.3.2024 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas utorňajšej návštevy Prahy naliehal na spojencov Ukrajiny, aby zintenzívnili pomoc Kyjevu a prejavili „odvahu“.Ako referuje web news.sky.com, udialo sa tak niekoľko dní po tom, čo čelil odporu za otvorenú diskusiu o vyslaní vojakov na Ukrajinu.„Určite sa blížime k momentu v našej Európe, kedy bude vhodné nebyť zbabelcom,“ vyhlásil Macron v Prahe. Neuviedol, komu presne mali byť adresované tieto slová, no viaceré krajiny počas uplynulých dní vrátane Slovenska uviedli, že neplánujú vyslať svojich vojakov na Ukrajinu.Macron povedal, že Francúzsko a Česko si „veľmi dobre uvedomujú, že vojna je späť na našej pôde (v Európe), že niektoré mocnosti, ktoré sa stali nezastaviteľnými, každým dňom rozširujú svoju hrozbu, že na nás zaútočia ešte viac“, pričom podotkol, že tieto hrozby si budú vyžadovať preukázanie „odvahy“.Macron čelil kritike zo strany niektorých spojencov po tom, ako minulý týždeň v pondelok povedal, že vyslanie vojakov na Ukrajinu v budúcnosti nemožno vylúčiť.Francúzski predstavitelia neskôr uviedli, že prezident mal v úmysle podnietiť diskusiu a že tieto myšlienky zahŕňajú nebojové jednotky v úlohách, ako je odmínovanie, ochrana hraníc alebo výcvik ukrajinských síl.Český prezident Petr Pavel na margo toho po stretnutí s Macronom povedal, že na Ukrajine by mohli byť prítomné jednotky západných štátov, ktoré by Ukrajincov cvičili a pripravovali na boj.„Je obava, aby sme nehovorili o vysielaní bojových jednotiek, pretože tým by mohla byť prekročená červená línia. My sa tu bavíme o formách asistencie,“ povedal podľa webu indes.cz Pavel, čím naznačil, že v súvislosti s vyslaním západných vojakov panovala v niektorých štátoch zbytočná panika.