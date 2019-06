KDH vyzýva vládnu koalíciu, aby zvolila chýbajúcich kandidátov na ÚS

Na archívnej snímke Miriam Lexmann. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 20. júna (TASR) - Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie vyzýva poslancov vládnej koalície, aby sa pri štvrtkovej voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) správali zodpovedne a zvolili chýbajúcich uchádzačov. KDH to uviedlo na tlačovej konferencii v Bratislave.Súčasná situácia, keď sú na Ústavnom súde siedmi z 13 sudcov, zvyšní chýbajú a voľba v parlamente sa už opakuje štvrtýkrát, ohrozuje podľa KDH vládu zákona a demokraciu v našom štáte." uviedol podpredseda KDH Peter Bobula.Zvolená europoslankyňa Miriam Lexmann zdôraznila, že súčasná situácia je dlhodobo neakceptovateľná. KDH poukázalo aj na podnet, ktorý podalo voči výsledku v májových eurovoľbách. Hnutie považuje za nespravodlivé, že vo voľbách skončilo lepšie ako SaS, a predsa nemá priamo dva mandáty, kým SaS áno. KDH má na jeden čakať, kým nastane brexit. Ústavný súd sa má vyjadriť.Národná rada bude vo štvrtok podvečer štvrtýkrát voliť kandidátov ústavných sudcov. Diskusia k voľbe by sa mala začať o 15.00 h. Nateraz parlament spolu vybral 12 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte šiesti. Na Ústavnom súde SR je v súčasnosti sedem z 13 sudcov. Prezidentka Zuzana Čaputová mieni vymenovať chýbajúcich sudcov, až keď dostane od parlamentu poslednú šesticu kandidátov.